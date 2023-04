Lavoro, Vodafone assume personale: ecco profili e requisiti

Ecco le opportunità, le sedi e come candidarsi

Nuove opportunità di lavoro nel mondo Vodafone. Uno dei principali gestori di telefonia fissa e mobile, seleziona alcune figure professionali da inserire nelle sedi sul territorio italiano. Le posizioni, in base al ruolo e in continuo aggiornamento, sono aperte a diplomati e laureati.

I profili richiesti

Ecco alcuni ruoli richiesti da Vodafone per le sedi sparse su tutto il territorio italiano: Internship – Finance Controller; Internship – Site Reliability Engineer; Junior Content Intelligence Specialist; Product Manager; HR Business Partner; Pricing Specialist; Digital Marketing Specialist; Junior Sales Analyst; Data Analyst and Process Optimization; Product Manager – Cybersecurity. I requisiti variano in base al ruolo.

Come inviare la domanda

Gli interessati potranno presentare la candidatura nelll’apposita sezione del sito dedicata all’offerta di lavoro.

Il Gruppo Vodafone

Vodafone Italia fa parte del Gruppo Vodafone, uno dei maggiori gruppi di telecomunicazioni al mondo, con 362 milioni di clienti, di cui 115 di rete mobile, 25 milioni di rete fissa e 22 milioni di clienti TV in Europa e 168 milioni di rete mobile in Africa. Il Gruppo opera nel mercato della rete mobile in 22 paesi, è presente con accordi di partnership in altri 42 ed è attivo in 17 mercati con i propri servizi di rete fissa (al 31 marzo 2020).