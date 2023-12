Licata, accoltella una donna: condannata amministratrice di condominio

La sentenza a distanza di quattro anni dai fatti

Giunge a distanza di quattro anno la sentenza che vede condannata a un anno e dieci mesi di reclusione Marcella De Caro, la 46enne amministratrice di condominio rea di avere colpito con un coltello una residente morosa riguardo fornitura idrica. La vicenda a Licata, in un palazzo in via Don Carmelo di Bartolo. Le due donne avevano avuto una discussione legata a problemi condominiali che degenerò rapidamente. L’amministratrice colpì al fianco sinistro la condomina che poco prima aveva danneggiato l’autoclave. La persona offesa si era poi costituita parte civile rappresentata dall’avvocato Angelo Balsamo.

Condanna definitiva

Diventa dunque definitiva la condanna per disposizone della Corte di Cassazione che ha confermato i verdetti già disposti dal tribunale di Agrigento in primo grado e dalla Corte di Appello in secondo grado.