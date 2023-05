“La lingua te la facciamo ingoiare”: striscione intimidatorio sotto casa dell’interista Di Marco

Tra i cori intonati dal centrocampista dell'Inter e della nazionale, uno era riferito alla curva sud dei supporters rossoneri.

Quel suo prendere il microfono, nel vincente derby di Champions, per saltare insieme ai tifosi ebbri di gioia, sotto la curva del tifo caldo nerazzurro, evidentemente non sarà piaciuto a qualche tifoso milanista. Un coro da stadio, ritenuto offensivo anzichè goliardico se fatto partire da un calciatore. Motivo per cui, nella notte tra giovedì e venerdì, al 25enne calciatore dell’Inter Federico Di marco, lo striscione trovato sotto casa sua, dal contenuto abbastanza eloquente, avrà certamente messo addosso un pizzico d’inquietudine.

Curva sud rossonera di mira

“Di Marco pensa a giocare o la lingua te la facciamo ingoiare“, si legge sul lenzuolo – senza firma – lasciato appeso a un cancello difronte all’abitazione del nerazzurro. Tra i cori intonati dal centrocampista dell’Inter e della nazionale, uno era tra l’altro riferito alla curva sud dei supporters rossoneri, quella calda e difficilmente propensa a lasciare cadere nel vuoto ciò che è stato vissuto come una sorta di affronto.

Le scuse

Per stemperare gli animi, la stessa nella notte dell’episodio in questione , il calciatore di Inzaghi ha pubblicato una story su Instagram per chiedere scusa. “Martedì sera dopo la partita mi sono lasciato andare ad un momento di leggerezza. Volevo chiedere scusa a tutti i tifosi del Milan che si sono sentiti offesi”, le parole dell’atleta, che comunque non ha fatto riferimento alle minacce”.