Lotteria Italia, venduti 6 milioni di biglietti: dove seguire l’estrazione e quali sono i premi

Tutto pronto per l’epilogo della Lotteria Italia edizione 2022. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha reso noto che domani, venerdì 6 gennaio, verranno estratti i tagliandi biglietti vincenti. L’estrazione sarà effettuata in seduta pubblica, sotto il controllo del “Comitato per l’espletamento delle operazioni relative alle lotterie ad estrazione differita” presso la sede dell’Agenzia di Piazza Mastai 12. La scorsa edizione il vincitore ha acquistato il biglietto vincente a Roma e si è aggiudicato il premio di 5 milioni di euro.

I tagliandi venduti

Secondo una stima elaborata da Agipronews, le vendite della tradizionale lotteria della Befana si assesteranno attorno ai 6 milioni di tagliandi, circa 400.000 mila in meno rispetto ai 6,4 milioni di biglietti del 2021 (- 5% e un deficit d’incasso pari a 2 milioni di euro), anno in cui la Lotteria Italia ha cavalcato la voglia di ripresa post-pandemica del Paese. Il numero e gli importi dei premi della Lotteria Italia 2022, ad esclusione del primo già fissato dal Regolamento in 5 milioni di euro, saranno determinati domani in sede di riunione del Comitato e successivamente, nel corso della trasmissione Rai “Soliti ignoti – Il Ritorno”, verranno annunciati i biglietti vincenti i premi di Prima categoria. Alle vincite di qualsiasi importo della Lotteria Italia non si applica alcuna forma di ritenuta o prelievo, pertanto ai vincitori vengono accreditate per intero le somme corrispondenti ai premi stabiliti.

Dove seguire l’estrazione

Il programma per l’estrazione finale del 6 gennaio 2023 è “Soliti Ignoti – Il ritorno”, condotto da Amadeus su Rai1. Il conduttore storico del programma, porta avanti il gioco per l’abbinamento dei primi 5 biglietti dell’estrazione della Lotteria Italia già da qualche anno: per la scorsa edizione il suo programma era abbinato anche all’estrazione dei premi giornalieri. “Soliti Ignoti – Il ritorno” andrà in onda in prima serata durante la quale saranno comunicati i primi 5 biglietti vincitori della Lotteria Italia 2022. Ospiti d’eccezione verranno coinvolti nel corso della serata: Antonella Clerici, Gigi D’Alessio, Alessia Marcuzzi, Lillo, Pierpaolo Spollon, Francesca Chillemi, Stefano Fresi, Max Tortora, Paolo Fox. Tra tutti loro, ci sarà chi giocherà la partita e si cimenterà con l’indagine fino al gioco finale del “parente misterioso” (devolvendo in caso di vittoria il montepremi in beneficenza), chi sarà tra le identità da svelare e chi sarà coinvolto nel gioco dedicato alla Lotteria Italia. Ad arricchire la serata anche molti momenti di spettacolo per festeggiare la Befana milionaria.

I premi in palio

Un primo premio di prima categoria darà al fortunato vincitore 5 milioni di euro. Sono inoltre previsti ulteriori premi il cui importo sarà determinato il giorno dell’estrazione dal Comitato per l’espletamento delle operazioni di estrazione delle Lotterie ad estrazione differita dopo l’accertamento del ricavato della vendita dei biglietti.

Come riscuotere il premio

Il biglietto vincente, integro e in originale, va presentato (o fatto pervenire a rischio del possessore) a: Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l. – Viale del Campo Boario, 56/D – 00154 Roma, che rilascerà apposita ricevuta; qualsiasi sportello di Intesa Sanpaolo sul territorio nazionale (la Banca provvede esclusivamente al ritiro del biglietto e al suo inoltro all’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali, rilasciando al giocatore apposita ricevuta). Il vincitore dovrà comunicare le proprie generalità, il proprio indirizzo e la modalità di pagamento scelta tra le seguenti: pagamento tramite assegno circolare pari all’importo della vincita, da riscuotere presso qualunque sportello di Intesa Sanpaolo; accredito sul proprio c/c bancario; accredito sul proprio c/c postale. Biglietto acquistato online. La richiesta di pagamento deve essere effettuata esclusivamente dal titolare del conto gioco, tramite il quale è stato acquistato il biglietto, presso una qualsiasi filiale di Intesa Sanpaolo o direttamente presso l’Ufficio Premi di Lotterie Nazionali S.r.l., viale del Campo Boario 56/D 00154 Roma, che rilasceranno al giocatore apposita ricevuta, presentando la seguente documentazione: stampa del promemoria di gioco (recuperabile dalla sezione ‘Movimenti e Giocate’ del proprio profilo di conto gioco e dalla sezione “I miei biglietti” della vetrina di gioco); documento d’identità del titolare del conto gioco; codice fiscale del titolare del conto gioco; codice Iban del conto, intestato al titolare del conto gioco, sul quale accreditare la vincita.

Le modalità di pagamento

Il vincitore potrà scegliere una modalità di pagamento tra le seguenti: pagamento tramite assegno circolare pari all’importo della vincita da eseguire presso tutti gli sportelli della Banca Tesoriera; accredito sul proprio c/c bancario; accredito sul proprio c/c postale. Di regola, il pagamento avviene entro 45 giorni dalla presentazione della richiesta di riscossione della vincita. Per quanto riguarda i premi attribuiti nell’estrazione finale del 6 gennaio 2023, gli stessi saranno pagati entro 45 giorni dalla data della messa a disposizione dei fondi per i pagamenti da parte dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

Come è nata la Lotteria Italia

Associata sin dagli esordi ad occasioni collettive di natura culturale e sociale, la Lotteria Italia nasce da un modello che ha iniziato a consolidarsi a livello nazionale a partire dal ‘900 e che, intorno agli anni ‘50 dello stesso secolo, si è evoluto avvicinandosi sempre più alla concezione moderna di Lotteria Nazionale.

Nel 1955, il Ministero delle Finanze stabilisce l’abbinamento ufficiale della Lotteria Nazionale ad alcuni importanti programmi televisivi italiani. Dal 2002, infatti, le edizioni della Lotteria Italia sono abbinate alle trasmissioni di successo di Rai1. Una novità importante, destinata a diventare tratto distintivo e simbolo della Lotteria Italia, è stata introdotta nel 1970. Fino ad allora, le immagini dei biglietti della Lotteria Nazionale richiamavano in modo oggettivo l’evento. Il cambio di rotta ci fu quando l’intenzione divenne quella di prestare più attenzione alla veste grafica dei biglietti della Lotteria Italia, allo scopo di conferire a ciascuno di essi una connotazione artistica e culturale più decisa ed evocativa.