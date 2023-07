Mediaset, ecco la campagna acquisti: arrivano Bianca Berlinguer, Myrta Merlino e Luciana Littizzetto

Mediaset ha lanciato i palinsesti televisivi in vista della prossima stagione: tante le novità annunciate da Pier Silvio Berlusconi

Mediaset ha presentato i palinsesti per la stagione televisiva 2023-2024.

Diverse sono state le novità annunciate dal vicepresidente Pier Silvio Berlusconi in vista del futuro del “Biscione”.

L’azienda milanese, infatti, ha messo a segno diversi “colpi di mercato”, ingaggiando dalla Rai Bianca Berlinguer e Myrta Merlino.

Tra le novità più succulente c’è anche l’approdo di Luciana Littizzetto, che diventerà una nuova giudice di “Tu si que vales”, mentre Veronica Gentili da Rete 4 trasloca su Italia 1 dove sarà al timone delle “Iene”.

Mediaset 2023-2024, tutte le novità: nuovo spettacolo in esclusiva di Checco Zalone

Bianca Berlinguer andrà in onda con un programma tutto suo al martedì sera su Rete4 (Mario Giordano slitta al mercoledì) e in più ci sarà l’impegno in access prime time a “Stasera Italia” dove si alternerà con Nicola Porro.

Myrta Merlino, invece, prenderà il posto di Barbara d’Urso in una vera e propria rivoluzione che riguarderà “Pomeriggio 5”, i cui studi si sposteranno da Milano a Roma.

Torna anche Checco Zalone, con uno spettacolo in esclusiva tra ottobre e novembre, mentre il Grande Fratello risalirà alle proprie origini, accantonando la versione Vip e accogliendo storie di personaggi comuni.