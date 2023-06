Clamoroso dalla Spagna: Messi sceglie l’Inter, ma è quella di Beckham

A restare con un palmo di naso anche gli Arabi, la cui faraonica offerta è stata rispedita al mittente.

Chissà l’emozione, per i tifosi nerazzurri, quando sott’occhio e senza approfondire hanno letto la notizia che Lionel Messi è pronto a indossare la casacca dell’Inter…Miami di David Backam. Niente da fare, dunque, per gli appassionati della beneamata così come della serie A italiana in generale. La pulce campione del mondo non calcherà i rettangoli verdi del Bel paese bensì quelli degli Stati Uniti d’America. Neanche la Liga spagnola si godrà la fase finale della carriera del più forte calciatore in attività. Secondo Marca infatti, è sfumato il ritorno a Barcellona.

Anche gli arabi con un palmo di naso

Secondo quanto riportato da Marca, il futuro della Pulce potrebbe essere negli Stati Uniti, per l’appunto con l’Inter Miami di David Beckham. Dopo aver lasciato il Paris Saint Germain da svincolato, Messi avrebbe accettato l’offerta dalla MLS per tentare un’esperienza lontano dall’Europa, con meno pressioni addosso ma in un campionato competitivo per giocare la prossima Copa America (in programma nell’estate 2024 proprio negli Stati Uniti) dopo una stagione a pieno regime. A restare con un palmo di naso anche gli Arabi, la cui faraonica offerta è stata rispedita al mittente.