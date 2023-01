Salvatore Baiardo torna parlare dopo l’arresto di Messina Denaro, l’intervista a “Non è l’Arena”

Salvatore Baiardo è l’uomo che aveva previsto l’arresto di Messina Denaro, o almeno ne aveva profetizzato la cattura, due mesi prima.

Dopo lo storico arresto di Matteo Messina Denaro, Massimo Giletti torna ad intervistare in esclusiva Salvatore Baiardo, l’uomo che a novembre 2022 durante lo speciale di Non è l’Arena «Fantasmi di Mafia» ha profetizzato la cattura del boss.

Due mesi dopo, l’ultimo capo di Cosa Nostra, latitante da 30 anni, è stato catturato.

Si legge nell’annuncio dell’intervista esclusiva sul sito di La7: “È stata una coincidenza? O quella profezia è un indizio di una trattativa ancora in atto tra parti deviate dello Stato e la mafia? Filmati inediti, interrogativi e nuove rivelazioni sul caso che ha fatto discutere l’intero Paese”.

Cosa potrebbe rivelare Salvatore Baiardo nella nuova intervista esclusiva a Giletti

Si legge in una recente intervista a Massimo Giletti, rilasciata ad “Articolo 21”: “Conosco bene Baiardo. Ne ho studiato molto anche la psicologia. E’ un grande giocatore di poker. Quando hai a che fare con una persona come lui, sai che può essere abile a bluffare.

Baiardo in altre occasioni è stato depistante ma in altre storie invece i suoi racconti coincidevano in modo perfetto – spiega Giletti – Baiardo in quell’intervista di due mesi fa voleva mandare dei messaggi. I

l procuratore Di Matteo ha detto che l’intervista deve essere al vaglio delle procure perché il contenuto di quell’intervista coincide con quanto successo”.