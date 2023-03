Meteo Sicilia, tornano pioggia e neve: scatta l’allerta su tutto il territorio – Le previsioni

Giornata contraddistinta dal brutto tempo quella di domani, venerdì 3 marzo. La Protezione civile dirama l'allerta gialla.

Scatta l’allerta maltempo in Sicilia. Per le prossime ore, infatti, nell’Isola sono previste nuove precipitazioni spinte sul territorio dal vortice di bassa pressione che sta per aggredire il territorio. Vanno momentaneamente in archivio, dunque, il sole e i cieli sereni che hanno contraddistinto la fine di febbraio e i primi due giorni di marzo.

Meteo Sicilia, previsioni 3 marzo

Per la giornata di domani, venerdì 3 marzo, la Protezione civile regionale ha diramato un bollettino di allerta meteo gialla per l’intera Sicilia. Secondo gli esperti, si prevedono piogge “sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, sui settori occidentali, con quantitativi cumulati moderati”.

Le precipitazioni saranno inoltre “sparse da metà mattinata, anche a carattere di rovescio o temporale, sui restanti settori, con quantitativi cumulati da deboli a moderati”.

Torna la neve

Secondo il bollettino della Protezione civile siciliana, è atteso anche il ritorno della neve sui rilievi dell’Isola. In particolare, i fiocchi cadranno al di sopra dei 900-1.100 metri, con apporti al suolo da deboli a moderati.

Temperature in picchiata

Le temperature massime saranno in diminuzione, con picchi di 14-15 gradi lungo le zone costiere. I valori minimi saranno anch’essi in calo, con temperature che potrebbero anche sfiorare lo zero nelle aree più interne della Sicilia.

I venti saranno localmente forti meridionali, in rotazione da ovest. Per quanto riguarda i mari che circondano l’Isola, si mostrerà localmente molto mosso lo Stretto di Sicilia.