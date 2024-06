No dopo 20 secondi: uomo accusato di violenza sessuale assolto in appello

La sentenza del tribunale della Corte d'Appello di Milano ritiene troppi i 20 secondi di una donna per reagire a una violenza sessuale.

La sentenza pronunciata dai giudici del tribunale della Corte d’Appello di Milano sarà motivo di discussione poiché ha ritenuto troppi i 20 secondi impiegati da una donna per reagire a una violenza sessuale. Si tratta della motivazione fornita per assolvere pure in secondo grado Raffaele Meola, ex sindacalista Cisl. Confermata la sentenza pronunciata dal tribunale di Busto Arsizio nel 2022. L’accaduto è avvenuto nel marzo 2018. L’uomo in servizio a Malpensa è stato accusato di violenza sessuale da una hostess che si era rivolta a lui per una vertenza sindacale. Rigettato quindi dalla Corte d’Appello di Milano il ricorso presentato dalla Procura e da Maria Teresa Manente, responsabile dell’ufficio legale dell’associazione Differenza Donna.

Annunciato un ricorso in Cassazione

La decisione ha già suscitato una forte reazione e Manente ha annunciato: “Faremo ricorso in Cassazione perché questa sentenza ci riporta indietro di 30 anni e rinnega tutta la giurisprudenza di Cassazione che da oltre dieci anni afferma che un atto sessuale, compiuto in maniera repentina, subdola, improvvisa senza accertarsi del consenso della donna è reato di violenza sessuale e come tale va giudicato”.

Il presidente del collegio Nicoletta Guerrero in primo grado disse a seguito dell’assoluzione che “la vittima è stata creduta” però non era stata raggiunta la prova in dibattimento.