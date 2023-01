Oroscopo del giorno di oggi, 6 gennaio: ecco i segni fortunati dell’Epifania

Ecco come i 12 segni zodiacali trascorreranno la giornata del 6 gennaio 2023 e quali saranno i più fortunati secondo l'oroscopo del giorno.

Oroscopo di oggi, venerdì 6 gennaio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 5 gennaio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Il giorno vi trova di ottimo umore. Avrete le capacità per stare bene in presenza delle persone più disparate. Approfittate del momento favorevole per risolvete una questione che vi sta a cuore, puntando sulla prontezza di riflessi e su un aiuto piovuto dal cielo.

Toro

Il sestile della Luna con il vostro segno scaccia certe timidezze che vi avevano caratterizzato nelle ultime giornate. Ora siete molto più sicuri di voi stessi! Avete le carte in regola per cominciare un’amicizia nuova o per lanciarvi in una nuova relazione affettiva.

Gemelli

Il giorno è abbastanza buono, perciò non ci sono grossi pericoli contro i quali mettervi in guardia. Diciamo che il rischio più grosso che correte è quello della distrazione che può portarvi a non ascoltare quanto vi viene detto o richiesto. In amore, seguite il vostro cuore.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Potrete contare su un clima di relax e di distensione, nonché su rinnovate energie. Potrete così mettere da parte gli impegni di sempre e dedicarvi al dolce far niente! Gli innamorati avranno molte frecce al loro arco da scoccare per mantenere alto il voltaggio della relazione.

Leone

Con buona volontà e tenacia cercherete di far fronte ai vostri impegni, che sono fitti malgrado il periodo festivo. Trovate il tempo per un po’ di relax! Rispondete con risolutezza ai contrattempi, senza lasciarvi scoraggiare dall’incertezza dell’esito.

Vergine

Di relax o di svago potrete concedervene poco: tante le questioni su cui riflettere e troppo importanti le decisioni che dovrete prendere. Appartenere a qualcuno, o sentire che qualcuno appartiene a voi, è quanto state cercando da tempo per sentirvi completamente realizzati in amore.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

È davvero difficile per dei tipi metodici come voi avere a che fare con questa Luna, che sovverte l’ordine e le regole e crea solo confusione. Per non perdere la calma, fate leva sulle vostre sicurezze interiori e sulla capacità di organizzazione. Programmate una vacanza.

Scorpione

Grazie al sostegno della Luna, la giornata comincia nel migliore dei modi. Anche se un po’ taciturni, in compagnia sarete apprezzati per le vostre idee e la capacità di far fronte agli impegni: i pianeti che contano guidano i vostri passi, rendendovi determinati ed efficienti.

Sagittario

Per risolvere un problema che vi sta a cuore, consultatevi con un amico di fiducia che ha una lunga esperienza alle spalle. L’atteggiamento travolgente di una persona conosciuta per caso vi mette parecchio in imbarazzo, ma non vi fa certo desistere dall’accettarne la compagnia.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 6 gennaio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Siete giù di corda e piuttosto esitanti. Colpa della Luna in Cancro, in opposizione, che porta scompiglio nelle emozioni e nei sentimenti. L’amore vi stuzzica e poi non mantiene le promesse: il partner giura di cambiare atteggiamento, ma nei fatti non registrate alcun cambiamento.

Acquario

Potrebbe essere il giorno ideale per mettere ordine fra i vostri affari, per rivedere conti, per dare un aiuto concreto in casa e in famiglia. Occupatevi delle piccole cose: non saranno all’altezza di un re, ma vi faranno sentire utili! Bene l’amore per chi lo sta cercando.

Pesci

Anche se avrete la sensazione di sprecare del tempo prezioso, dedicare un po’ di tempo al riposo e al relax, potrà solo farvi bene, efficienti e agitati come siete. Ancor di più se siete reduci da un periodo stressante e faticoso per quanto riguarda il lavoro o da una delusione affettiva!

Questo è l’oroscopo di oggi, 6 gennaio. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

