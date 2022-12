Oroscopo del giorno, 30 dicembre 2022: le previsioni per tutti i segni

Oroscopo del giorno di venerdì 30 dicembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali.

Oroscopo di oggi, venerdì 30 dicembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 30 dicembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di oggi di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Se si tratta di lavoro, risposte precise e tempestività nell’operare, saranno ottime carte da giocare per ribaltare a vostro favore una situazione insoddisfacente. Tutto bene in campo amoroso: contagiato dall’entusiasmo che dimostrate, il partner non si tirerà indietro di fronte a una vostra proposta, insolita ma stimolante. Brillanti iniziative per il Capodanno.

Toro

Grazie a un cielo sgombro da nubi, riacquistate socievolezza: un evento mondano sarà un’occasione per conoscere persone nuove. Giornata ideale per allentare un po’ i cordoni della borsa e concedersi una spesa voluttuaria, senza sentirsi in colpa. La Luna in Sagittario, preannuncia relazioni improvvise, infatuazioni, salutari ed intriganti cambi di scena in amore.

Gemelli

Un buona giornata, grazie al sestile della Luna e al solito trigono di Saturno. Spostamenti e contatti all’ordine del giorno, oggi tutto si incentra sul lavoro, magari fuori sede. I più fortunati fanno, partono per le vacanze di fine anno. Dialogo sereno con il partner: se qualcosa vi disturba lo dite tranquillamente. Con le debite spiegazioni si cancellano silenzi e incomprensioni.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Faticherete a entrare in sintonia con le attività e i ritmi incalzanti della giornata; difendetevi, limitando al minimo i vostri impegni. In amore non date per scontato ciò che non lo è, il rapporto di coppia va coltivato giorno per giorno. Le attività sportive troppo competitive non fanno al caso vostro: in questi giorni optate per corsi di ‘yoga’ o ‘tai chi’ per tenervi in esercizio.

Leone

La Luna favorevole stabilizza il vostro umore e vi regala un pizzico di fortuna in più. Se siete in coppia, andrete d’accordo senza sforzo con la persona amata, con la quale trascorrerete una serata appassionante e di sfrenata allegria. Chi è single, chi ha il cuore libero, potrà mettere alla prova il proprio fascino e il proprio potere di seduzione. Grandi preparativi per il Capodanno.

Vergine

È una giornata di bilancio su ciò che avete dato e quello che avete ricevuto; a conti fatti, vi sentite delusi, defraudati. Qualcuno in cui avevate riposto la vostra fiducia si defila senza spiegazioni, lasciandovi un po’ d’amaro in bocca! Per precauzione, prendete le distanze da situazioni che potrebbero rivelarsi snervanti e che per di più non hanno niente da dare in cambio.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Qualche nuvoletta qua e là costella il vostro Cielo, ma voi saprete difendervi egregiamente. Nel lavoro, soprattutto, non badate a stupidi pettegolezzi: non fateci caso e lasciate che ognuno sia responsabile delle sciocchezze che dice. La situazione sentimentale è impegnativa, anche perché Luna, Mercurio e Plutone vi rendono quest’oggi nervosi e poco disponibili al dialogo.

Scorpione

Un amico, o presunto tale, potrebbe chiedervi del denaro o altri favori o tentare di coinvolgervi in un affare di cui si dichiara entusiasta. C’è bisogno di dirlo? Non è il caso. Rispondete negativamente con la massima decisione! Datevi da fare in campo amoroso, non date per scontata la disponibilità del partner, anzi adoperatevi per aiutarlo a superare alcune incertezze.

Sagittario

Armonica a Urano e a Marte, la Luna vi rende aperti e disponibili, pronti ad adoperarvi a favore di chi ha bisogno di appoggio e della vostra esperienza. Aiutando gli altri, aiuterete voi stessi! Successi sociali per alcuni, sportivi per altri. Cercate di ritagliarvi un po’ di tempo da dedicare a voi stessi e al vostro benessere fisico, ma state lontani dagli eccessi di ogni tipo.

Oroscopo, previsioni di oggi venerdì 30 dicembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Nonostante un lieve nervosismo causato dalla disarmonia lunare, i vostri piani per la giornata scorrono senza alcun intoppo o imprevisto. In ogni ambito otterrete belle soddisfazioni, purché mettiate in campo anche un po’ di creatività! Eventuali pressioni da parte di un familiare non riusciranno a compromettere un legame in cui credete e che merita di andare avanti.

Acquario

Si dissolveranno alcune tensioni che recentemente vi avevano oppresso: grazie alle amorevoli cure della Luna, che oggi sembra riuscire nel suo intento di infondervi una bella vitalità, l’umore migliora notevolmente. Un desiderio di pace risuona dentro di voi, tanto da abbandonare le armi e arrendervi totalmente all’amore. Divertentissimi i programmi serali dei vostri amici.

Pesci

Affrontate tutto con il sorriso sulle labbra, anche le questioni più spinose si risolvono alla grande, mettendo in luce la stoffa del campione. Tante emozioni vi renderanno euforici: ovunque voi siate, la giornata prevede allegre scorribande e successi amorosi. Un avversario guarderà con un po’ d’invidia il vostro successo. Lasciate correre. Meglio essere invidiati che compatiti!

Questo è l'oroscopo di oggi, 30 dicembre.

