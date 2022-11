Oroscopo domani, 10 novembre 2022: le previsioni, da ariete a pesci

Oroscopo domani, segno per segno: le previsioni per Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di domani, venerdì 11 novembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo domani, 11 novembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di domani di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Da un punto di vista professionale questo sarà un giorno ottimo, quasi ‘magico’ per la maggior parte di voi. Siete molto presi dalla vostra attività, ma anche soddisfatti perché fate quello che più vi piace e riuscite a centrare bersagli ragguardevoli. Anche il settore sentimentale vi trova in forma, smaglianti; fiduciosi, pronti ad offrire al partner affetto, calore e spontaneità.

Toro

Sentitevi con ragione in una botte di ferro, anzi d’oro; oggi passate per uno dei segni baciati dalle stelle. Non tanto perché avete Urano nel segno, a farvi buon gioco anche la Luna in secondo Campo congiunta a Marte e trigona a Saturno, promotrice di buoni affari, begli incontri e piacevoli intrattenimenti tra amici. Se poi ci scappa anche qualche batticuore, perché no? Opportunità.

Gemelli

Tutto a vostro favore il cielo di oggi. Ogni vostra impresa sarà vincente, dalle nuove iniziative alle nuove conoscenze, da sogni tenuti a lungo nel cassetto a giochi un tantino rischiosi! Splendido giorno per viaggiare, per dare il via ad una nuova storia d’amore, per organizzare una serata particolare e divertente con gli amici. Oppure in intimità con la persona amata!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Le grandi prove della vita non vi spaventano affatto, figuriamoci i piccoli drammi. E poi con il Sole, Mercurio e Venere trigoni al vostro segno non avete nulla da temere. Come vedete le stelle ce la stanno mettendo tutta per rendervi felici. Ora fate qualcosa anche voi, in attesa della Luna segno (stanotte). Sistemate le questioni in sospeso. Ricaricate le batterie, un po’ scariche.

Leone

Il vostro fascino è in netto aumento e questo vi permette, laddove sia necessario, di ottenere l’attenzione e l’appoggio di persone importanti. Fantasia e creatività saranno i vostri assi nella manica. Sul piano sentimentale l’agenda s’infittisce di impegni e di incontri; dovrete fare solo attenzione a non combinare pasticci, perché, come ben si sa… al cuor non si comanda.

Vergine

La trappola che la Luna vi tende in questo giorno è quella di tergiversare o, al contrario, di agire in modo disordinato e impetuoso; a causa della Luna alta nel cielo, in Gemelli. Combattete sia l’uno che l’altro eccesso con tutte le vostre forze! I nuovi contatti dovranno essere valutati con calma e obiettività. Ci sono anche delle scelte che non è più possibile rinviare.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Decisi come non mai a ottenere quello che più desiderate! Al lavoro, con la Luna nel settore astrologico dei viaggi, dei progetti, delle speranze … potete allargare il vostro raggio d’azione, mettere a segno qualche buon affare: fidandovi dell’esperienza, tanto vostra che quella altrui, potrete veramente andare lontano! Siete felicemente in coppia? Il partner sarà un vero ‘tesoro’.

Scorpione

Il vostro entusiasmo dà nuova linfa ad affetti e professione, con ottimi risultati; favoriti i cambiamenti da valutare però con prudenza. Grinta ed entusiasmo diventeranno la vostra firma al lavoro: metterete passione nell’azione, creatività nei progetti trasmetterete un impeto contagioso al vostro interlocutore. Serena, piacevole, scorrevole l’intesa con la persona amata.

Sagittario

All’opposizione, la Luna Gemelli che indaga sull’intesa con il partner vi raccomanda il dialogo: prima quello verbale, poi la notte lasciate parlare il cuore e le carezze. Chiacchierata chiarificatrice con il partner, se qualche ombra aleggiava tra voi, da oggi il sole torna a splendere sul tetto di casa. Prendetevi qualche momento solo per voi. Lasciate perdere alcune spese.

Oroscopo, previsioni di domani venerdì 11 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di domani si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Astro della Notte nel sesto Campo, quello che ringalluzzisce gli stakanovisti e deprime i pigri. Ma poiché voi per la sgobbata ci siete nati, davanti a questo transito planetario non fate una piega. Gli affari prendono la piega desiderata. Se avete un’attività autonoma, la qualità del lavoro svolto verrà apprezzata, lodata e gratificata a chi opera invece alle dipendenze altrui.

Acquario

L’umore vira facilmente verso l’allegria e la curiosità, vi sentite pieni di interesse per quanti vi circondano. Con la Luna nel quinto Campo, insomma, vi piacerà scherzare e flirtare. Stabilmente e felicemente in coppia? La felicità è dentro di voi, vi illumina a giorno, vi consente di risplendere come un astro! Cielo decisamente favorevole anche per lavoro e affari.

Pesci

Se nel gioco del ‘se fosse’ questo 11 novembre cadesse di sabato non avreste problemi, vi girereste dall’altra parte e continuereste a dormire fino a mezzogiorno e oltre… così finisce prima! Invece, trattandosi purtroppo di un giorno feriale e non avendo ferie da sprecare, vi tocca alzarvi, vestirvi e recarvi al lavoro. Non ne potete più di richieste, impegni e doveri!

Questo è l’oroscopo di domani, 11 novembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay