Oroscopo del giorno, i segni fortunati di venerdì 17 febbraio 2023

Previsioni del 17 febbraio 2023 segno per segno nell'oroscopo di QdS.it.

Oroscopo di oggi, venerdì 17 febbraio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 17 febbraio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Ariete

Arriva il momento di mettere ordine nelle carte e nei conti di casa, di verificare che scadenze e pagamenti siano stati rispettati. Sotto il profilo sentimentale qualcuno capirà qual è il partner giusto, altri decideranno d’interrompere una relazione in crisi, ormai giunta al capolinea.

Toro

Fidatevi tassativamente di quello che le vostre antenne andranno via via suggerendovi: la vostra intuizione viaggia lungo direttrici misteriose ma molto spesso assai più dirette di tanti altri mezzi di comunicazione. La serata si annuncia vivacissima, elettrizzante, sorprendente!

Gemelli

Volgete al positivo le vostre energie, consolidando ciò che vi interessa ed eliminando senza rimpianti ciò che costituisce un ostacolo. In amore, il periodo è piuttosto curioso, ma l’imprevisto e l’imprevedibile a volte sono piccanti ingredienti che alimentano una relazione.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

L’umore, oggi, non è dei migliori e la responsabilità è da addebitare alla Luna in Capricorno, ma con un po’ di tatto tutto si risolverà. Pertanto, non fatevi coinvolgere dal partner in inutili discussioni; cercate piuttosto di distrarvi e di divertirvi. Prendete nota dei sogni.

Leone

L’astro notturno transita nella sesta casa e vi permette di stare in armonia con una persona che considerate speciale; riuscirete a comunicare bene con chiunque e a parlare di argomenti spesso considerati scomodi. Accettate la proposta di amici pazzerelli ma molto divertenti.

Vergine

Giornata idilliaca su quasi tutti i fronti, però non montatevi la testa. Più che al self-control, il merito va alla Luna in Capricorno, amica, che vi regala un sorriso extra. Avete a disposizione una riserva inesauribile di vitalità da spendere per le cose che più vi piacciono.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Sotto il tiro contrastante della Luna vi sentite incompresi e un senso d’angoscia vi impedisce di ragionare lucidamente. Converrà tenere un profilo basso, evitare ogni motivo di tensione con le persone vicine e non forzare con le attività quotidiane. Chiaritevi le idee in campo amoroso.

Scorpione

Questa domenica vi invita a rilassarvi. Una gita o una birra con gli amici, una festa o uno spettacolo saranno tutte occasioni per stare bene e godere della compagnia altrui. Se siete soli e stanchi di esserlo, una simpatia potrà nascere all’improvviso e regalarvi forti emozioni.

Sagittario

L’armonia delle stelle splende sul vostro cielo, e questo non fa altro che aumentare il desiderio di romanticismo e di passione: il transito della Luna in Capricorno è per voi un vero e proprio toccasana, in ogni settore della vita. Belle novità sono dietro l’angolo!

Oroscopo, previsioni di oggi da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Con il sostanzioso aiuto che arriva dal cielo potete realizzare ciò che avete in mente, fatti e persone si muovono nella direzione desiderata. Domenica da dedicare all’attività sportiva. Notte di passione tra le braccia del partner!

Acquario

Di fronte al disagio emotivo capirete in fretta cosa fare, cominciando a non coltivare paure e dubbi per finire con l’aprirvi a chi vi vuole bene. Essenzialmente, avete bisogno di coccole, di ritirarvi un po’ dai ritmi frenetici del mondo di fuori.

Pesci

Se sul fronte organizzativo siete dinamici e intraprendenti, in campo amoroso siete dolci come il miele. Fascino e simpatia irresistibili! Non spingetevi troppo al largo in cerca di avventure, pilotate la vostra barca con saggezza e abilità.

