Oroscopo di oggi, 18 novembre: Luna in nono Campo magnifica per il Capricorno, le previsioni

Oroscopo di domani, venerdì 18 novembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo domani, 18 novembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di domani di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

La Luna in sesto Campo di oggi riguarda la vostra forma fisica, meno brillante del solito. Prendetevi cura di voi stessi, senza trascurare i familiari, la persona amata e gli animali di casa. La realizzazione affettiva è il pensiero principale della maggior parte di voi, trascinati come siete, da Venere in transito nell’ottavo Campo: slanci sentimentali e appassionata sensualità.

Toro

Tuffatevi nell’amore! Il cielo del giorno vi invita ad abbandonare razionalità e autocontrollo per vivere con più spontaneità le vostre emozioni oggi amplificate da Venere nell’opposto segno dello Scorpione e dalla Luna nel quinto Campo. Single? Preparatevi a vivere un incontro travolgente! Splenderà il sole anche sul fronte professionale: mail, il telefono che squillerà più spesso.

Gemelli

Della Luna in Vergine non ci si può fidare, tanto che, cogliendovi di sorpresa, rimette in circolo ricordi dolorosi ed errori da dimenticare. Non si escludono neppure malintesi e incontri con persone del passato. E in amore? Tra voglia di novità, occasioni favorevoli e un pizzico di incoscienza dettata dalla sicurezza in voi stessi potreste combinare un pasticcio!

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Non male la Luna in Vergine: siete allegri, ottimisti, aperti alle novità e pronti ad accettare e condividere i programmi degli amici. Saprete trovare vie intelligenti per entrare in contatto con gli altri e sarete al centro dell’attenzione di chi vi circonda. In amore vi sentirete privilegiati dalla sorte, e sarà proprio così. Sull’onda di una splendida intesa con la persona amata.

Leone

In questo venerdì la Luna arriva per incoraggiarvi ad adottare un atteggiamento saggio, organizzato e prudente al lavoro; in altre parole, applicate il vostro senso di responsabilità e impegnatevi a fondo. Questo comportamento dovrebbe rivelarsi efficace e farvi ottenere benefici, riconoscimenti, anche dal punto di vista finanziario. Cena a casa vostra con amici.

Vergine

Potrebbero accadere cose nuove che vi porteranno a modificare piacevolmente i programmi di questo venerdì. Il desiderio di protagonismo troverà libero sfogo nell’attività lavorativa, dove oggi siete superfavoriti: preparatevi a sfavillanti successi, anche di tipo economico. Serenità nella sfera affettiva, sapete di aver tagliato un traguardo importante e vi sentite appagati.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Tutto liscio e senza spigoli. Vi riappropriate di voi stessi, degli spazi infiniti di un sogno che, ogni giorno di più, è sempre più aderente alla realtà. Una giornata di pausa, priva di grandi sollecitazioni astrali, adatta al riposo, alla riflessione. La vita da single è dura, ma la libertà è un bene prezioso a cui è difficile rinunciare? Un dilemma che solo il cuore potrà sciogliere.

Scorpione

Il cielo, oggi, tifa per voi. Andrete forte come un treno ad alta velocità e le strade vi si apriranno davanti senza ostacoli… Avrete validi motivi per essere soddisfatti di voi stessi, di ciò che farete in questo giorno! Se siete in coppia, vi sentirete appagati e ricambiati da un partner affettuoso. Se siete single, riuscirete ad attirare l’attenzione di una persona che vi piace.

Sagittario

Siete distratti, non ascoltate i vostri interlocutori: tutto vi sembra stretto e vi irrita? È il classico effetto della Luna dissonante al vostro segno! Al lavoro non precipitate gli eventi, sappiate attendere il momento favorevole per prendere le vostre decisioni. Nella coppia vi sembra che la persona amata non dimostri sufficiente interesse e passione nei vostri confronti.

Oroscopo, previsioni di domani venerdì 18 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di domani si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Magnifica oggi la Luna in nono Campo. Come afferma il saggio, pensando in grande si ottiene almeno la metà, ‘il calabrone non ha le ali ma non lo sa, perciò vola’, sentenzia una massima. In altre parole, con la fiducia in sé stessi e nelle proprie risorse si può arrivare molto in alto. Se in più ci aggiungete l’approccio gentile e intelligente con gli altri, farete senz’altro furore.

Acquario

Luna in Vergine provvidenziale per il vostro segno, dopo giornate nervose, un po’ grigie. In primo piano la vita di coppia: equilibrare le vostre esigenze con quelle del partner non sarà facile ma eventuali discussioni avranno il potere di riaccendere l’attrazione anche nelle coppie più datate. Grazie ai transiti in atto nel vostro cielo godrete di un clima più incoraggiante al lavoro.

Pesci

Stuzzicati dalla Luna dissonante, perdete la consueta amabilità e mostrate al mondo intero, partner incluso, i vostri lati più spigolosi: si prevedono colpi di scena e sbalzi d’umore del partner, che provocatoriamente misura il vostro tasso di tolleranza. Un calo di concentrazione è possibile nel lavoro, con conseguente rallentamento e diminuzione della capacità produttiva.

Questo è l’oroscopo di domani, 18 novembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay