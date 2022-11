Oroscopo oggi, 25 novembre 2022: giornata “no” per Gemelli, venerdì “hot” per Leone

Oroscopo del giorno del 25 novembre: ecco come trascorreranno la giornata Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci.

Oroscopo di domani, venerdì 25 novembre 2022: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo domani, 25 novembre 2022, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

Di seguito le previsioni di domani di Oroscopi.info. L’oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Siete pronti al nastro di partenza, desiderosi di migliorare la vostra vita quotidiana e di raggiungere un certo traguardo nella professione. La marcia verso le soddisfazioni, morali ed economiche, sarà più spedita se integrerete il vostro consueto modo di interagire e lavorare con i suggerimenti del cielo. In coppia? Usate la personale arte di sedurre per rinverdire la love in corso.

Toro

Per dare concretezza alle intuizioni puntate su obiettivi ben definiti, eliminate tutto ciò che vi pare offuscato e finanziarmene impegnativo; riconsiderate alcuni impegni presi in precedenza, riformulati alla luce di nuove circostanze. Siate positivi, non tormentatevi con angosce infondate; esprimete senza preoccupazione il vostro punto di vista. Sviluppi professionali favorevoli.

Gemelli

Giornata no, lo annuncia la Luna nell’opposto segno del Sagittario presa a calci da Marte e Nettuno. Dovete tenere a freno l’ambizione, la voglia di risultati immediati; essere molto pazienti, se lavorate in squadra con altri: tenete sotto controllo il bisogno di dominare gli altri. Possibile una tempesta nel rapporto di coppia, vi sembra di non ricevere sufficiente amore dal partner.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Sotto i riflettori della Luna in Campo sesto, i settori della salute, del tempo libero e del lavoro svolto alle dipendenze altrui. Se non l’avete ancora fatto iscrivetevi in palestra e frequentatela con regolarità. Intraprendete un’attività sportiva o dedicatevi alle abituali attività del tempo libero: l’importante è muoversi, mantenersi attivi. Il dolce far niente non vi giova.

Leone

Venerdì caliente, nonostante l’autunno si stia affermando con gli acquazzoni di stagione, ma col trigono bollente giocato dalla Luna sagittariana, abbracciata a Saturno, vi sentite euforici, forti e determinati. Sarete un torrente in piena di idee e spirito d’iniziativa: questo venerdì potrebbe rivelarsi un giorno chiave per la vostra carriera. Tutto – ok – sul fronte amoroso.

Vergine

Più elettrici di un generatore di corrente! Avete presente la tensione elettrica di un generatore? Ecco, la vostra oggi è almeno il doppio! Nulla di strano, sotto il tiro incrociato di Venere, Sole, Marte e Nettuno, qualcosa inevitabilmente va in tilt. Armonia è la parola chiave di tutti i vostri obiettivi, con particolare riferimento a quelli amorosi. Difficile da realizzare, però.

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Siete molto interessati ad ampliare i vostri orizzonti esistenziali; la vostra curiosità evade dal quotidiano, e questo va tutto a vostro vantaggio. In amore accettate nuovi modi di amare, di manifestare passione e sentimento. Qualche imprevisto non mancherà, nel corso di un viaggio o nel parlare con qualcuno; la Luna si oppone a Marte sull’asse terzo-nono Campo.

Scorpione

Oggi la Luna va a toccare la sfera legata al denaro, alla sicurezza e alla fiducia in voi stessi, amplificando tutte quelle percezioni che di solito vi sfuggono. In qualche modo, gli eventi e le circostanze di questa vostra giornata vi aiuteranno a rendere più visibile, anzi tangibile, quello di cui siete capaci, quel qualcosa che è vostro e che niente e nessuno potrà mai toglierti.

Sagittario

La Luna oggi parla d’amore, di creatività espressa in tutte le sue forme, di svaghi. Ma non mancano nemmeno successi in campo pratico, durante viaggi e spostamenti. Si prevedono, infatti, ottimi risultati nelle attività a carattere artistico e la possibilità d’intrecciare nuove collaborazioni. Il dialogo col partner diventerà intenso: capirete cosa significa parlare con il cuore.

Oroscopo, previsioni di domani venerdì 25 novembre da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di domani si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Fermatevi un momento, riprendete fiato, concedetevi una pausa di riflessione e di meditazione. State correndo troppo, del resto è comprensibile, con i pianeti veloci in transito nel segno che precede il vostro. Fate una selezione degli impegni extra e una saggia amministrazione di quelli obbligatori, senza dimenticare di prendervi cura delle vostre difese immunitarie.

Acquario

Se dovete rivedere alcuni parametri della vostra vita, quello sentimentale compreso, questo giorno vi dà lo slancio necessario. Non sarà facile prendere certe decisioni, ma Venere (l’amore) in undicesimo Campo vi sarà di grande aiuto: riuscirete ad avere una visione ampia del problema e ad adottare la soluzione migliore. Buone, ottime notizie dal fronte lavorativo. Amici fantastici…

Pesci

Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte vi remano contro. Avete un’attività autonoma? Non riuscirete a fare tutto quello che volete, o come voi volete voi. Se vi trovate in difficoltà ascoltate, il parere di un amico autorevole, avrete la dritta giusta per risolvere la questione. Periodo ‘caldo’ sotto il profilo sentimentale, tra novità, colpi di testa, discussioni e disaccordi.

Questo è l’oroscopo di domani, 25 novembre. Per scoprire santo del giorno, anniversari e curiosità, leggi l’almanacco di QdS.

Fonte immagine: Quique da Pixabay