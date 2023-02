Oroscopo del giorno, previsioni 20 febbraio: Vergine stanca, tanta energia per Acquario

Oroscopo di oggi, lunedì 20 febbraio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali tra lavoro, fortuna e amore.

Oroscopo di oggi, lunedì 20 febbraio 2023: ecco come trascorreranno la giornata i 12 segni zodiacali (Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario, Pesci) e quali segni saranno fortunati in amore, nel lavoro e nella vita quotidiana.

Oroscopo oggi, 20 febbraio 2023, da Ariete a Vergine

Ariete, Toro e Gemelli: le previsioni

L'oroscopo è scritto da uno degli astrologi del sito, facendo riferimento al transito e agli spostamenti dei pianeti veloci: Sole, Luna, Venere, Mercurio e Marte.

Ariete

Ottime capacità di percepire in anticipo le situazioni scomode, da cui riuscite a tenervi alla larga grazie all’istinto: potete puntare a ogni obiettivo che riuscite a proporvi, senza cedere all’ansia o alla paura di fallire. È il momento ideale per consolidare i rapporti importanti.

Toro

Non lasciatevi disorientare da eventuali ostacoli: tenete alto l’umore, modificate la vostra linea d’azione e tutto si risolverà per il meglio! In questo momento non godete di una forma strepitosa, ma basterà qualche piccola precauzione per evitare malanni grandi e piccoli.

Gemelli

Gli astri vi osservano benevolmente. Un vecchio sogno nel cassetto, visto alla luce della realtà attuale, potrebbe cominciare a prendere forma. Non negate la chance di un chiarimento ad una persona che si è comportata male nei vostri confronti.

Oroscopo, da Cancro a Vergine

Cancro

Invece di adagiarvi sulle situazioni che non vanno, provate a partire da quelle positive; da lì, poi, prenderete la via più breve per trasformarle. Dovete provare a cambiare il modo di guardare le cose: servirà a migliorare la vostra vita! In ambito affettivo, la sincerità è d’obbligo.

Leone

Le preoccupazioni sono all’ordine del giorno e anche se vi viene detto di lasciarle da parte, la Luna in Acquario, dissonante, non fa che ricordarvele. Nel lavoro meglio staccare la spina per un po’ e dedicarvi a qualcosa che sia assolutamente privo di stress. Non prendete decisioni!

Vergine

Potreste sentirvi stanchi, affaticati e demotivati, a causa degli incessanti ritmi che seguite quotidianamente. Cercate di non strafare e non fingete di essere sempre al massimo! Complicazioni in amore: non è un momento di serenità ed equilibrio nelle faccende sentimentali!

Seconda metà, da Bilancia a Sagittario

Bilancia

Il meteo della giornata preannuncia cielo sereno in compagnia della Luna in Acquario, che dà il via libera a una quantità d’iniziative interessanti. Riunioni tra amici, sport, cinema, letture. Mente serena e cuore in fermento, pieno d’aspettative.

Scorpione

La giornata inizia con una certa fatica, soprattutto se avvertite stanchezza e poca voglia di fare. La Luna disarmonica non fa che peggiorare le cose: ogni piccolo granello vi sembrerà una montagna! Parliamo d’amore: una persona è molto interessata a voi. Presto, aprite gli occhi!

Sagittario

Giorno decisamente positivo per la vostra attività professionale; non vi mancherà la capacità di saper cogliere al volo tutto ciò che vi consente un ulteriore potenziamento nel lavoro. Tutto ok in amore, si prevede una serata in dolce armonia con il partner.

Oroscopo, previsioni di oggi lunedì 20 febbraio da Capricorno a Pesci

L’oroscopo di oggi si conclude con gli ultimi segni: Capricorno, Acquario e Pesci.

Capricorno

Siete tra i candidati ai colpi di fortuna: datevi da fare per attirarla. La volontà di riuscire è già una cosa buona, abbiate anche coraggio! Gli astri vi offrono la possibilità di concludere buoni affari. La vita di coppia è in fase di positiva trasformazione e voi dovreste assecondarla.

Acquario

Sponsorizzati dalla Luna nel segno, sono tante le cose a cui potreste dare vita, in questa giornata. Di certo, avrete ottime energie, una certa fantasia e la capacità di comunicare approfonditamente con le persone che gradite di più.

Pesci

Prevenire è meglio che curare, dice il proverbio. E voi avete deciso di seguirlo a menadito, non facendo mai nulla di avventato o casuale! Con Venere nel vostro segno, il bisogno di affetto è davvero molto; ma prima di tutto, dovreste essere pronti a donarlo voi stessi.

