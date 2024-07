Palermo-Catania, incidente mortale sull’A19: richiesto l’elisoccorso

Incidente mortale oggi sulla A19 Palermo-Catania. Un tamponamento ha coinvolto due auto provocando il decesso di una persona.

Incidente mortale oggi sulla A19 Palermo-Catania. Un tamponamento ha coinvolto due auto provocando il decesso di una persona, una persona è stata trasportata in elisoccorso. Chiusa la zona sul lato della carreggiata direzione Palermo al km 147.900. Il traffico è stato deviato su percorsi alternativi: uscita obbligatoria allo svincolo di Catenanuova e reimmissione in autostrada tramite lo svincolo di Agira. Intervenute squadre Anas e Forze dell’Ordine per chiarire la dinamica del sinistro.