Palermo, intesa Comune-Palermo Calcio: giocatori nelle scuole della città

L'accordo prevede un interscambio tra scuola e mondo rosanero, per avvicinare i tifosi palermitani, soprattutto quelli più giovani, al club

“I giocatori del Palermo andranno a trovare gli studenti palermitani nelle scuole e gli alunni andranno allo stadio a tifare per i colori rosanero, per rafforzare un connubio che è sempre stato forte e che vogliamo diventi ancora più solido”. A dirlo è l’assessore comunale al Turismo, Sport e Politiche giovanili, Sabrina Figuccia.

Stamane a Palazzo delle Aquile, sede del Comune, l’Ufficio scolastico provinciale, rappresentato da Giovanni Caramazza e Gaetano Piraino, ha firmato, con la supervisione del’Amministrazione comunale, un protocollo d’intesa con i dirigenti del Palermo, Gaetano Lombardo, Fabrizio Giambona e Flavio Pillitteri. L’accordo prevede un interscambio tra scuola e mondo rosanero, per avvicinare i tifosi palermitani, soprattutto quelli più giovani, a una società che è appena tornata nel calcio che conta e che vuole raggiungere traguardi sempre più prestigiosi.

“Ma, oltre a cercare di vincere le partite del campionato di serie B – dice l’assessore Figuccia -, i giocatori della prima squadra della società di viale del Fante diventeranno i testimonial di valori che saranno le basi per formare i tifosi del domani, i nostri ragazzi che saranno sicuramente più consapevoli che anche una pur grande passione non debba mai sfociare in atti di violenza. Ecco perché il Comune di Palermo si è fatto promotore di quest’iniziativa, collante tra due mondi ancora troppo distanti ma che hanno bisogno l’uno dell’altro”.