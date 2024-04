VIDEO | Palermo, la riapertura al pubblico del giardino inglese. Lagalla: “Riconsegniamo una parte di storia ai cittadini”

Il progetto, finanziato con due milioni e mezzo di fondi Pnrr, aveva preso avvio nel febbraio del 2023.

Annunciata lo scorso 30 gennaio, si è aperta oggi al pubblico una prima parte del giardino inglese Piersanti Mattarella, quella relativa all’ingresso da via Libertà. Il parco è stato chiuso per i lavori di riqualificazione. Questi sono finanziati con i fondi del PNRR e finalizzati al miglioramento delle condizioni di sicurezza e di fruibilità del parco cittadino.

Questa simbolica inaugurazione ha visto la presenza del sindaco di Palermo Roberto Lagalla e dell’assessore all’Ambiente Pietro Alongi.

Le parole del sindaco Lagalla sul giardino inglese

Il progetto, finanziato con due milioni e mezzo di fondi Pnrr, aveva preso avvio nel febbraio del 2023.

“L’iniziativa di oggi – ha dichiarato il sindaco Lagalla – rientra nel quadro della riqualificazione complessiva del verde storico urbano. Questo ha già visto interventi su villa Trabia e villa Giulia e che ora si concentra su questo giardino all’inglese. La scelta di riaprire oggi con questa riconsegna alla città è dovuta anche alla necessità di consentire domani, 25 aprile, il ripetersi di una tradizione, quella della festa della liberazione. Oggi, questa prima parte del parco Mattarella, è riconsegnata in un ambiente riqualificato. Sia dal punto di vista della rigenerazione vegetale sia da quello, ancor più importante, della sicurezza e del rispetto di un’architettura conservativa. È stato tolto l’orribile asfalto dei viali, ripristinato il porfido, rifatte le bordure delle aiuole, evitati gli inciampi generati dalle radici emergenti e ripulito il patrimonio statuario. Riconsegniamo così ai palermitani, seppur con qualche giorno di ritardo rispetto al calendario previsto, una prima parte di questo storico giardino inglese dedicato al compianto presidente Piersanti Mattarella”.

“Questo spazio – ha continuato Lagalla – sarà restituito nella sua completezza entro la fine dell’anno in corso e voglio ricordare che questo intervento mira a mettere questi giardini nella disponibilità dei palermitani anche per farli rientrare in un percorso artistico e culturale anche nel novero delle iniziative dell’anno giubilare. Non è escluso che il parco possa essere utilizzato in futuro anche per manifestazioni, ma non ci saranno le giostre alle quali saranno assegnate altre aree”.

“Anche l’impianto d’illuminazione è pronto – ha dichiarato l’assessore Alongi – e nei prossimi giorni saranno installati i corpi illuminanti basati su tecnologia led. È stato, inoltre, allestito il nuovo sistema di irrigazione. Il prossimo step prevede i lavori relativi alla zona in cui era presente il vecchio bar, zona nella quale saranno sostituiti l’asfalto e il cemento al fine di permettere il giusto sviluppo delle radici degli alberi. I tecnici indicano giugno come possibile data, ma non vorrei sbilanciarmi”.