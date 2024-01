VIDEO | Palermo “invasa” dalla spazzatura, la segnalazione da via principe di Villafranca

L'inciviltà non risparmia Palermo: sacchi della spazzatura deturpano la strada a pochi passi dalle attività commerciali.

L’emergenza rifiuti non risparmia il capoluogo regionale: immagini della spazzatura che deturpa le vie principali di Palermo sono comuni e frequenti sul web. Purtroppo, nonostante gli sforzi delle autorità per incentivare la raccolta differenziata, gli incivili rimangono spesso la regola e non l’eccezione.

Lo dimostra l’ultima segnalazione di un lettore del QdS, che manda un’immagine piuttosto eloquente della “munnizza” che invade un angolo della nota via Principe di Villafranca.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Spazzatura a Palermo, sempre tanti incivili

La foto, di questa mattina, mostra una scena a cui purtroppo tanti palermitani sono abituati: sacchi della spazzatura di ogni colore e dimensione gettati a terra. Incustoditi, pieni di rifiuti: il tutto a pochi passi dai contenitori appositi per contenere la “munnizza” dei cittadini e dalle attività commerciali della zona.

Rap e raccolta differenziata

L’emergenza rifiuti è stata al centro dell’interesse delle autorità di Palermo negli scorsi giorni. Giuseppe Todaro, presidente della Rap, società di gestione dei rifiuti e igiene ambientale della città, ha recentemente scritto una lettera aperta sul caso.

Nella missiva, il caso spazzatura è indicato come “figlio di anni e anni di emergenze affrontate con soluzioni tampone, di gestioni poco lungimiranti o superficiali, di accordi mancati o sbagliati, di carenza di dialogo e pianificazione tra azienda e Comune”. Insomma, “Una sfilza di errori, omissioni o anche semplici leggerezze” che hanno generato uno status di emergenza.

Per il presidente della Rap, servono “soluzioni quotidiane“, oltre che perenni e decisive, per porre fine all’emergenza spazzatura a Palermo. Una prima risposta dal Comune è arrivata con lo spostamento temporaneo di una trentina di dipendenti Rap da altri servizi non essenziali al servizio di raccolta differenziata. Un tentativo di rispondere ai disagi che spesso incentivano, purtroppo, atti di inciviltà e mancanza di rispetto per il decoro pubblico.