Ponte, l’incredibile annuncio della Stretto di Messina: “Ritardo di due anni sulla tabella di marcia”

L'ultima riunione di esperti della Commissione Ponte ha portato a sorprendenti rivelazioni sulle tempistiche per la realizzazione dell'opera.

Il progetto esecutivo del ponte sullo Stretto non potrà essere redatto prima della fine del prossimo anno e quindi subirà un ritardo di circa due anni. La conferma a sorpresa in merito alle tempistiche è arrivata nelle scorse ore in Commissione ponte a palazzo Zanca da parte dell’ingegnere Valerio Mele, direttore tecnico del progetto.

Di fatto, una dilatazione temporale notevole rispetto alle date fornite in campagna elettorale da parte del vicepremier Matteo Salvini, che aveva ipotizzato l’inizio dei cantieri già nel corso dell’estate 2024.

Progetto esecutivo del ponte sullo Stretto, ritardo di due anni

Un anno e mezzo di differenza, dunque, sulla tabella di marcia della Stretto di Messina e del Ministero dei Trasporti e delle Infrastrutture, che non consentirà di rispettare il precedente fine lavori impostato in via preventiva entro il dicembre 2032.

Notizia che ha spiazzato anche molti dei partecipanti alla mattinata di incontri di venerdì 21 giugno in Commissione a palazzo Zanca. A essere presenti i Comitati “no ponte” e gli esperti della Stretto di Messina. Al centro del dibattito – che ha mantenuto i toni sempre entro il limite della correttezza reciproca, a differenza di quanto avvenuto lo scorso marzo con l’arrivo di Pietro Ciucci in città – le principali criticità che settimana dopo settimana continuano a emergere dai territori per il piano espropri e l’insostenibilità dell’opera dal punto di vista ambientale.

Proprio l’Università di Messina si è recentemente esposta parlando di cambiamenti che rischiano di compromettere in modo definitivo la città con il ponte sullo Stretto realizzato con l’attuale progetto.

L’ultimo incontro

Ospiti dell’ultima serie di incontri per discutere del ponte sullo Stretto sono stati i principali volti della società presieduta da Pietro Ciucci: l’ing. Valerio Mele, direttore tecnico del progetto, il prof. ing. Giorgio Diana, il prof. ing. Ezio Faccioli, l’ing. Achille Devitofranceschi, l’ing. Eugenio Fedeli e l’ing. Angelo Papalia.

Una guerra di cifre e controdeduzioni da ambedue gli schieramenti. Per il Comitato “Invece del Ponte” sono stati presenti il Prof. Ing. Federico Mazzolani, gli ing. Mario De Miranda, Santi Rizzo e Antonino Risitano. Con loro, anche il Prof. Guido Signorino e l’ing. Sergio De Cola: entrambi nella giunta di Renato Accorinti che ha guidato Messina prima dell’avvento di Cateno De Luca.

Mele e l’annuncio delle nuove tempistiche

Secondo quanto affermato da Mele, “tutte le raccomandazioni proposte saranno tenute in conto” – a conferma dell’apertura al dialogo con il territorio necessaria per la realizzazione di un’opera così imponente. Ma a cambiare, a sorpresa, sono le tempistiche della realizzazione del ponte sullo Stretto, sulle quali per la prima volta si va in netta controtendenza rispetto a quelle annunciate in precedenza – e a più riprese – dal ministro Salvini.

“Il progetto definitivo non potrà essere pronto prima del 31 dicembre 2024 e in seguito ad approvazione della Commissione Via – Vas e del Cipess. Entro questa data, le attività dei rilievi non saranno comunque concluse, poi dipenderà dall’organismo interministeriale”, spiega Mele facendo riferimento a dei passaggi affatto scontati in termini di via libera in merito alla valutazione sull’impatto ambientale dell’opera.

In seguito, in base ai contratti, “la Stretto di Messina avrà altri 10 mesi di tempo per la redazione del progetto esecutivo”. Tradotto: i cantieri del ponte sullo Stretto – sempre che tutto venga confermato dal ministero con l’ok dei tecnici – non potranno cominciare prima dell’inizio del 2026, quindi in ritardo rispetto di quasi due anni rispetto alle previsioni.

“Lavori che quindi non potranno essere mai conclusi entro il 2032, smentendo le dichiarazioni ribadite a più riprese dal viceministro Salvini”, ribadiscono a gran voce gli ingegneri del Comitato “Invece del ponte”. Stando poi a quelle che sono le tempistiche relative alla conferenza dei servizi, “il rischio è quello di arrivare a un progetto esecutivo senza che vengano prima eseguiti tutti i rilievi segnalati da parte della commissione scientifica che ha visionato il progetto”, come confermato da parte dell’ingegnere Miranda, esperto del Comitato.

Non si sono fatte attendere le repliche politiche nel merito di una dilatazione notevole delle tempistiche. A parlare il Partito Democratico, presente in commissione con i consiglieri Alessandro Russo e Felice Calabrò. “Il progetto del ponte più va avanti e più perde pezzi in termini di credibilità sulla sua reale fattibilità – ha spiegato Russo -. Oggi abbiamo scoperto per la prima volta che che questo calendario previsto da Salvini slitterà di almeno 2 anni fino al 2026”.

Il Pd resta scettico anche in funzione delle controdeduzioni della Commissione VIA – VAS, del CIPESS, ma anche “di ciò che diranno i tecnici della Stretto di Messina in seguito alle analisi richieste dal Mase. Si tratta di centinaia di osservazioni che, benché loro espandano a piene mani ottimismo e positività, in realtà interessano prove molto, molto importanti come la sopportazione in caso sismico, le prove del vento e la compromissione dei fondali marini. Aspetti che incidono profondamente nella natura stessa del progetto”.

