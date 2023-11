Rifiuti, nuovi viaggi all’estero: da Sicula a termovalorizzatori in Finlandia

Dopo la Danimarca e l'Olanda, la Finlandia. L'esportazione dei rifiuti prodotti in Sicilia prosegue verso un terzo Paese.

Dopo la Danimarca e l’Olanda, la Finlandia. L’esportazione dei rifiuti prodotti in Sicilia prosegue verso un terzo Paese. A decretarlo nelle scorse settimane è stato l’assessorato regionale autorizzando l’invio all’estero di un totale di 75mila tonnellate. In entrambi i casi si tratta di rifiuti in uscita dall’impianto di trattamento meccanico-biologico di Sicula Trasporti, la società amministrata dal tribunale di Catania dopo il sequestro a carico dei proprietari. Una necessità, quella di portare fuori regione i rifiuti, che nasce dalla mancanza di spazi in Sicilia, mentre l’invio fuori i confini italiani è determinato da una scelta di carattere economico fatta da Sicula, secondo cui il conferimento in impianti presenti in altre regioni d’Italia comporterebbe costi più alti rispetto a quelli del mercato estero.

Viaggi verso Valko e Vantaa

Loviisan Satama Oy Satamatalonkuja e Vantaan Energia Jätevoimala sono i nomi dei due impianti finlandesi che riceveranno la spazzatura siciliana. A disporlo sono due decreti firmati a settembre e ottobre dai vertici del servizio 6 del dipartimento regionale Acque e Rifiuti. Situati a Valko e Vantaa, i due impianti si occuperanno del recupero energetico dei rifiuti lavorati da Sicula. Le spedizioni saranno effettuate via mare: nel primo caso, l’autorizzazione riguarda l’impresa Vibeco di Paterno Dugnano (Milano), a cui spetterà il trasporto di 60mila tonnellate; nel secondo, invece, il decreto riguarda la ditta Pa Service, con sede in provincia di Bolzano.

“La spedizione potrà iniziare solo dopo che il notificatore (l’azienda deputata al trasporto, ndr) – si legge nei decreti – avrà attivato, a beneficio del ministero dell’Ambiente e della sicurezza energetica, la garanzia finanziaria (o l’assicurazione equivalente). Per essere efficace dovrà essere approvata da questa autorità competente”. Nel documento si specifica, inoltre, che “durante tutte le fasi del trasporto si dovrà far ricorso ad opportuni sistemi di contenimento tali da evitare ogni possibile rischio di sversamenti, spargimenti, contaminazione o contatti con l’ambiente”.

La situazione in Sicilia

Sempre aperto il tema riguardante la realizzazione dei termovalorizzatori, in questi giorni a tenere banco nell’isola è stata la decisione del Cga di consentire a Oikos – la ditta di proprietà della famiglia Proto da fine anni Duemila ha abbancato rifiuti tra Motta Sant’Anastasia e Misterbianco – di riaprire i cancelli della discarica in attesa che venga esaminata nel merito l’istanza di revocazione della sentenza che, in primavera, aveva portato all’annullamento da parte dello stesso Consiglio di giustizia amministrativa delle autorizzazioni ambientali. Un pronunciamento che sembrava avere fatto calare il sipario sulle possibilità dell’impresa di continuare a operare a ridosso dei due centri abitati e che invece è stato messo in discussione da Oikos. I legali dell’azienda hanno ottenuto anche la possibilità di proseguire la propria attività fino a saturazione degli spazi a disposizione, in cambio di una cauzione del valore di un milione di euro. Una cifra che, a fronte dei costi di conferimento dei rifiuti sostenuti dai Comuni, verrebbe ammortizzata in poco tempo.

La notizia ha riacceso gli animi dei comitati No discarica, che per domani hanno indetto una conferenza stampa al Comune di Misterbianco con la partecipazione del primo cittadino Marco Corsaro. "Per l'azienda il recupero del milione di fideiussione avverrà nell'abbancamento dei primi 13mila metri cubi, in pochi giorni di riapertura d'esercizio, riapertura per il residuo utilizzo per sotterrarne altri 240mila metri cubi", si legge in una nota diffusa ieri. Per gli attivisti, che hanno già annunciato di essere pronti a tornare a sensibilizzare la cittadinanza a difesa della salute e dell'ambiente, le condizioni per la ripresa delle attività non ci sono: "Nella conferenza stampa saranno resi noti, anche con documentazione fotografica, particolari rilevanti che non consentono legittimamente l'ulteriore abbancamento", anticipano

consensi delle Autorità di transito: Danimarca (n. 27719 del 09.06.2023), Lituania (n. 40955 del 11.09.2023), Belgio, Germania, Lettonia, Portogallo e Regno Unito (n. 46463 del 16.10.2023);

che nel termine di 30 giorni dalla data di trasmissione della conferma di ricevimento da parte dell’autorità competente di destinazione, non è stata sollevata alcuna obiezione da parte dell’autorità competenti di transito (Francia, Spagna, Paesi Bassi, Norvegia, Svezia, Estonia), si presume la tacita autorizzazione di tali autorità, ai sensi dell’art. 9, comma 1 del regolamento (CE) 1013/2006; Vista la nota PEC del 20.10.2023, acquisita al protocollo prot. n. 47277 del 23.10.2023, con la quale in Notificatore dichiara che per il trasporto dei rifiuti, di cui al CER 19.05.01, verranno utilizzate tutte le misure e gli strumenti necessari per la messa in sicurezza del carico in modalità “sfuso”.

spedizione transfrontaliera di 15.000 Mg di rifiuti, codice EER 19 05 01, per operazione di recupero R1, dall’impianto di produzione Sicula Trasporti spa sito in: c.da Volpe – 95121 Catania, all’impianto di destinazione Vantaan Energia Jätevoimala sito in Pikasuontie 10 – 01200 Vantaa (Finlandia).

il produttore, il Notificatore e le altre imprese interessate dalla spedizione di rifiuti e/o dal loro recupero o smaltimento dovranno adottare i provvedimenti necessari per garantire che tutti i rifiuti che spediscono siano gestiti senza pericolo per la salute umana e secondo metodi ecologicamente corretti per tutta la durata della spedizione e durante il recupero e/o lo smaltimento. Si dovrà, altresì, durante tutte le fasi del trasporto, far ricorso ad opportuni sistemi di contenimento tali da evitare ogni possibile rischio di sversamenti, spargimenti, contaminazione e/o contatti con l’ambiente.

Lo svincolo della della garanzia finanziaria di cui all’art. 4, potrà avvenire solo dopo l’acquisizione da parte di questa AC di tutta la certificazione attestante il corretto e completo recupero dei rifiuti spediti. Art.6 In ottemperanza dell’art. 1, comma 3), lett. b), del Regolamento (UE) n. 660/2014, adottato con DM 22 dicembre 2016, il Notificatore ha l’obbligo di registrazione al Sistema informatico (SISPED).

Si autorizza la spedizione transfrontaliera di 60.000 Mg di rifiuti, codice EER 19 12 12, per operazione di recupero R12 per successivo R1, dall’impianto di detenzione della ditta Sicula Trasporti spa sito in c.da Volpe – 95121 Catania, all’impianto di destinazione della Loviisan Satama Oy Satamatalonkuja 1, sito in FI-07910 Valko, Finlandia.