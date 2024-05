Tra Roma e Catania, frode e riciclaggio per decine di milioni: l’ipotesi di agganci nel cuore delle istituzioni

Dalle carte emerge un sistema che avrebbe garantito al gruppo capeggiato da Carmelo Di Salvo di accumulare ingenti risorse ai danni dello Stato e all'insaputa dei lavoratori

Frodi per decine di milioni di euro e un giro di riciclaggio impressionante, forse legato al narcotraffico e alla criminalità organizzata. Nelle oltre quattrocento pagine che costituiscono le due ordinanze emesse dal tribunale di Catania e che ieri hanno portato all’arresto di 12 persone, ma gli indagati sono oltre una trentina, c’è la descrizione di un intricato sistema che avrebbe garantito al gruppo capeggiato da Carmelo Di Salvo, 51enne originario di Canicattì, la possibilità di accumulare ingenti risorse a discapito dell’Erario e all’insaputa di centinaia di lavoratori.

L’inchiesta, coordinata dal pm Fabio Regolo, fa luce sull’abuso del regime del cosiddetto distacco, consistente nella possibilità per un’impresa di assegnare proprio personale a un’altra ditta a patto però che vengano rispettare precise condizioni: dall’esistenza di un interesse concreto della prima nel mettere a disposizione il dipendente alla temporaneità delle prestazioni, fino allo svolgimento da parte del lavoratore di specifiche attività. Qualcosa di diverso rispetto alla somministrazione di lavoro che tradizionalmente vede protagoniste le agenzie per il lavoro.

Di Salvo e con lui i protagonisti del presunto raggiro, soprattutto professionisti che ruotavano attorno a due studi legali catanesi, avrebbero invece fornito a oltre quattrocento imprese operanti in più parti d’Italia e nei settori più diversi – dall’edilizia alla metalmeccanica, dai pubblici esercizi al commercio, dall’aziende d’artigianato ai trasporti, ma anche del mondo dei rifiuti e della ristorazione – un servizio molto particolare: acquisire il personale dalle proprie società, potendo così da un lato risparmiare sui contributi previdenziali e dall’altro usufruire della possibilità di giocare con l’Iva ai fini fiscali. Di Salvo e soci, invece, oltre a non ottemperare ai propri obblighi in materia di Erario, avrebbero guadagnato dal servizio illecito.

Tecnicismi a parte, però, nelle carte dell’inchiesta della procura etnea viene anche delineato il convincimento del gruppo di poter ambire ad avere appoggi di primissimo piano all’interno della politica e del mondo delle istituzioni. Riferimenti che ruotano attorno alla figura di Fabrizio Sarra, romano che insieme a Gianluca Ius – imprenditore noto per essere stato vicino a Fabrizio Piscitelli, l’ex ultras della Lazio ucciso nel 2019 e ritenuto personaggio di spessore all’interno del mondo del narcotraffico nella Capitale – sarebbero stati protagonisti di un’ingente attività di riciclaggio di capitali sospetti.

Il piano per cercare aiuto



“Un’organizzazione valevole a soddisfare puntualmente le esigenze dell’associazione”. È così che la gip Anna Maria Cristaldi definisce la rete di relazioni che avrebbe consentito per anni a Carmelo Di Salvo di accumulare denaro illecitamente. Una macchina complessa e sufficientemente oliata che, nel momento in cui le indagini dei militari delle Fiamme Gialle hanno iniziato a compiere importanti passi in avanti, ha iniziato a temere di potersi inceppare.

È in questa fase che gli indagati avrebbero iniziato a pensare di puntare in alto. Allo stato non è chiaro se gli stessi millantassero o realmente vantassero agganci particolari. Anche se la gip, soffermandosi su Fabrizio Sarra, scrive: “Personaggio romano impegnato nel mantenimento di contatti tra Di Salvo e Copia (avvocata titolare di uno studio a Catania e anche lei arrestata, ndr) e personaggi delle istituzioni e della politica, sino a prospettare la possibilità di rivolgersi a un sottosegretario al ministero del Lavoro e alla presidente del Consiglio per ottenere aiuto”.

Nel primo caso il riferimento va al leghista Claudio Durigon, mentre nel secondo a Giorgia Meloni. Entrambi, va sottolineato, non sono stati toccati dalle indagini. “M’è rimasta la Meloni, m’è rimasta – diceva Sarra, intercettato – Se vediamo che si impasta male allora la cosa, la connotazione posso anche tentare di farla. Un tono maggiore di… di autorità”. Nelle indagini sono finiti anche contatti tra Sarra e Raffaele Fabozzi, professore ordinario di Diritto del Lavoro alla Luiss e consulente del governo nazionale. A Fabozzi, anche lui non indagato, il gruppo avrebbe chiesto una consulenza nell’intento di capire come difendersi da future contestazioni da parte delle autorità.

Un altro nome che viene fatto è quello dell’attuale governatore della Regione Siciliana: “Sarra comunica a Di Salvo di essere in contatto con un amico, tale Lucio, tramite il quale vuole fissare un incontro con Renato Schifani”, si legge nell’ordinanza. Anche Schifani è estraneo alle indagini.

Le consegne di denaro a Catania



Un capitolo fondamentale dell’indagine, forse il più oscuro, è quello che vede protagonisti da una parte Gianluca Ius e Fabrizo Sarra e dall’altra lo stesso Di Salvo.

Gli investigatori hanno monitorato una lunga serie di incontri a Catania – alcuni all’interno dello studio legale dell’avvocata Copia, in altri casi in luoghi aperti al pubblico, come un salone di un noto parrucchiere della città – in cui i primi avrebbero consegnato decine di migliaia di euro per volta a Di Salvo. Le consegne sarebbero state propedeutiche ad avviare il riciclaggio. A stretto giro, infatti, le società riconducibili a Ius e Sarra emettevano fatture che Di Salvo, tramite le proprie società, pagava effettuando bonifici. “Ius e Sarra non risultano avere alcuna fonte di reddito che possa giustificare una origine lecita delle ingenti somme di denaro”, scrive la gip.

In merito al profilo di Ius, considerato vicino all’estrema destra romana nonché l’ultima persona a vedere in vita Fabrizio Piscitelli, la giudice scrive “che dietro una parvenza di imprenditore rampante” l’uomo avrebbe tratto le proprie fortune “da condotte illecite, complesse e articolate”. La gip si spinge anche oltre: “Non è stata stabilita la provenienza delle somme riciclate, potendosi solo considerare che così rilevanti importi di denaro contante non possono che derivare da attività illecite organizzate, di tipo mafioso o legate al narcotraffico”.

