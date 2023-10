San Giovanni La Punta, sparatoria in parcheggio di un centro commerciale: un ferito

Paura in un centro commerciale etneo. Un uomo è rimasto ferito a San Giovanni La Punta in una sparatoria a "Le Zagare".

Paura in un centro commerciale etneo. Un uomo è rimasto ferito a San Giovanni La Punta in una sparatoria avvenuta all’interno del parcheggio de “Le Zagare”. Al centro della vicenda pare che ci sia una lite tra due automobilisti per un posto. Uno dei coinvolti avrebbe tirato fuori un’arma da fuoco colpendo l’altro a una gamba. L’aggressore sarebbe poi fuggito. I Carabinieri sono alla ricerca del colpevole.