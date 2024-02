Sanremo 2024: un “business” da milioni di euro: ecco quanto è costato il Festival

Come ogni anno, i riflettori sono puntati su costi e cachet del Festival di Sanremo: tutti i dettagli.

Il Festival di Sanremo 2024 si è tenuto dal 6 al 10 febbraio, tra musica, spettacolo e qualche piccola gaffe. Ma alla fine della kermesse una sola domanda attanaglia gli italiani: quali sono i guadagni del Festival di Sanremo?

Lo scorso anno il costo complessivo stimato era di circa 17 milioni di euro. In questa edizione sono stati previsti degli aumenti, dovuti dall’inflazione e dall’aumento del numero dei concorrenti in gara, da 27 a 30. Le uscite stimate si aggira quindi intorno ai 20 milioni di euro. Ma sarà davvero così?

Scopriamo nel dettaglio i guadagni del Festival di Sanremo 2024, dal budget stanziato dalla Rai fino cachet dei protagonisti.

Guadagni di Sanremo 2024: gli incassi Rai

Negli anni scorsi la Rai per il Festival di Sanremo ha stanziato un budget di circa 20 milioni, ma per questa edizione 2024 si è optato per un aumento della spesa. Il tutto nonostante la Rai, nell’edizione 2023, abbia incassato 50 milioni di euro e 42 milioni nel 2022, solo dalla pubblicità.

Non dimentichiamo, però, che la gestione dello spettacolo ha un costo, tutt’altro che irrisorio. L’affitto del Teatro Ariston, infatti, ha un costo di 1,6 milioni di euro, in cui sono compresi anche gli stipendi delle 160 persone che vi lavorano.

La pubblicità e i partner istituzionali

Tra break d’apertura, break interni, tele-promozioni e break prima dell’annuncio del vincitore, i guadagni di Sanremo 2024 dovrebbero essere ancora più alti: circa 54 milioni di euro, il doppio rispetto a qualche anno fa, come il 2018.

Confermati rispetto allo scorso anno i partner istituzionali e quelli di make up: Costa Crociere, Generali, Eni con Enilive e Plenitude e Suzuki tra i primi, Sephora e VeraLab per i secondi, l’aggiunta per il 2024 di du brand fondamentali come Mutti e Coca-Cola.

Il costo dei biglietti e degli abbonamenti

Il teatro Ariston vanta 1960 posti a sedere: ecco i prezzi dei biglietti e degli abbonamenti che gli spettatori hanno pagato per assistere a Sanremo 2024.

Per quanto riguarda i biglietti singoli, i costi sono i seguenti:

Biglietto platea (prime quattro serate): 200 euro;

Biglietto galleria (prime quattro serate): 110 euro;

Biglietto platea (serata finale): 730 euro;

Biglietto galleria (serata finale): 360 euro.

I costi degli abbonamenti sono invece:

Abbonamento platea (cinque serate): 1.530 euro;

Abbonamento galleria (cinque serate): 800 euro.

Facendo un calcolo veloce e considerando il sold out del teatro, probabilmente il guadagno della Rai per Sanremo 2024 la Rai è di oltre 2 milioni di euro.

Guadagni di Sanremo 2024: i cachet

La curiosità cresce nel momento in cui si comincia a parlare dei cachet percepiti dai protagonisti del Festival di Sanremo, dal conduttore, ai co-conduttori fino ad arrivare agli ospiti.

Amadeus: direttore artistico e conduttore

Per quanto riguarda Amadeus, facendo un passo indietro possiamo vedere come nel 2023 avrebbe incassato un cachet da 70.000 euro a serata, per un totale di 350.000 euro. Ma, come abbiamo appena visto, diversi fattori hanno portato ad un aumento dei costi, dunque anche di alcuni guadagni: per Amadeus, infatti, il guadagno di Sanremo 2024 dovrebbe aggirarsi intorno ai 450 mila euro.

I co-conduttori

Nell’edizione 2024 del Festival di Sanremo, Amadeus è stato affiancato da cinque co-conduttori che si sono alternati nelle cinque serate: Marco Mengoni, Giorgia, Teresa Mannino, Lorella Cuccarini e infine Fiorello. Assegnato, ad ognuno di loro un gettone da 25.000 euro.

Gli ospiti

Per quanto riguarda i guadagni degli ospiti di Sanremo 2024, non si conoscono ancora cifre certe, ma dovrebbero andare dai 50.000 ai 200.000 euro. Tra gli ospiti spiccano i nomi di John Travolta, Giovanni Allevi e Roberto Bolle.

I cantanti in gara

I 30 cantanti in gara invece si vedranno, come ogni anno, erogare il solito indennizzo a titolo di rimborso spese dell’importo di 53.000 euro. Alla cifra va aggiunta una parte fissa pari a 3.000 euro e circa 5.000 euro per il finanziamento della serata dei duetti.

Guadagni Sanremo 2024: il premio del vincitore

Al Festival di Sanremo non è previsto un premio in denaro per il vincitore, il quale beneficia, comunque, di un enorme ritorno economico grazie alle vendite discografiche in crescita, alla popolarità sui social e alle ospitate nelle trasmissioni tv.

In termini di carriera e visibilità, il vincitore del Festival di Sanremo avrà anche l’opportunità di rappresentare l’Italia all’Eurovision Song Contest 2024 che si svolgerà a Malmö, in Svezia.