Caso See Sicily, De Luca (M5S): “Subito seduta in Aula, altrimenti mozione di sfiducia a Scarpinato”

Il capogruppo del M5S all'Ars sul caso See Sicily: "Da Governo Schifani solo mancate risposte, non vogliamo più aspettare".

“Da quasi tre mesi chiediamo una seduta d’aula ad hoc sul caso ‘See Sicily’, ma dalla presidenza dell’Ars non è arrivata ancora nessuna risposta”.

Lo afferma il capogruppo del M5S all’Ars, Antonio De Luca, che ieri, mercoledì 28 giugno, è tornato a chiedere in Aula al presidente dell’Ars Gaetano Galvagno la calendarizzazione della seduta tematica su ‘See Sicily’. Lo stesso ha poi paventato l’eventuale ricorso alla mozione di sfiducia nei confronti dell’assessore al Turismo, Francesco Paolo Scarpinato.

De Luca: “Progetto clamoroso flop”

“Comprendiamo che le mancate risposte sono il pezzo forte del Governo Schifani e della sua maggioranza, ma noi non siamo più disposti ad aspettare e con noi non lo saranno sicuramente i siciliani che pretendono chiarezza sui comportamenti e sulle irregolarità dall’assessorato al Turismo su questo progetto, rivelatosi un clamoroso flop come il precedente, noto come caso Cannes“.

“Pertanto, o la seduta verrà calendarizzata quanto prima, o saremo costretti a presentare una mozione di censura nei confronti dell’assessore al Turismo”, conclude De Luca.