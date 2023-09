Tragedia nel Messinese, 57enne cade dalla scala e muore

L'uomo salito su una scala avrebbe perso l'equilibrio prima di cadere sul terreno sottostante, da un'altezza di circa un metro e mezzo

Un 57enne ha perso la vita nel pomeriggio di ieri a Patti, in provincia di Messina. Per cause ancora da chiarire, l’uomo salito su una scala avrebbe perso l’equilibrio prima di cadere sul terreno sottostante, da un’altezza di circa un metro e mezzo. Prima di toccare il suolo avrebbe urtato un palo di ferro.

L’intervento del 118

Lanciato l’allarme, sul posto sono interenuti prontamente i sanitari del 118 che hanno prestato il primo soccorso all’uomo. Purtroppo non c’e’ stato nulla da fare per il 57enne. Presenti anche i carabinieri di Patti per ricostruire la dinamica dell’incidente.