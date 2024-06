Tragedia a Palermo, operaio cade da impalcatura e muore

Terribile incidente a Palermo: un operaio di 64 anni è morto precipitando da un'impalcatura durante il turno di lavoro

Tragico incidente sul lavoro nel palermitano. Un operaio palermitano, Giovanni Terrana, è morto cadendo da un’impalcatura a Campofelice di Roccella. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e i carabinieri. La procura di Termini Imerese ha aperto un’inchiesta.

La dinamica della tragedia

L’uomo stava eseguendo lavori di ristrutturazione in un edificio, quando è caduto sbattendo violentemente la testa. Sul posto è intervenuto il personale del 118 che ha provato a rianimarlo per un’ora, ma per il lavoratore non c’è stato nulla da fare. Sulla vicenda indagano i carabinieri, la procura di Termini Imerese ha aperto un’inchiesta.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI