Uccello Libero

Approfondimento e riflessioni sull'inchiesta che negli ultimi giorni sta coinvolgendo l'Istituto Zooprofilattico Siciliano

“Ma lei in sintesi cosa fa? Io? Io libero uccellini!”. Questa è la sintesi di altissimo profilo scientifico che emerge dall’inchiesta, per ora giornalistica sull’Istituto Zooprofilattico Siciliano, a bocca del suo massimo esponente. Detta così sembra quasi poetica, da Passero solitario, anche se una serie di progetti sono incentrati sul più illustre Grifone siciliano, che da un senso quasi di potenza priapica alla liberazione degli uccellini.

L’Istituto ha come oggetto sociale l’analisi delle specie zootecniche per la profilassi ad uso alimentare, cosa buona e giusta, svolta direttamente dallo Stato in altre Regioni, ma noi si sa siamo autonomi, e nonostante il commissario sia sotto vigilanza e nomina statale, ai sensi dello statuto, facciamo a modo proprio. Per cui il commissario/direttore dello Zooprofilattico, insieme a quattro amici al bar come nella canzone di Gino Paoli hanno deciso non di conquistare il mondo, ma un po’ di soldi. E per questo hanno, triplicandosi con spirito stakanovista, costituito dei soggetti di diritto privato con compiti complementari allo Zooprofilattico. Pare che si occupino di ricerca, con cospicui finanziamenti che le università preposte non hanno, tranne il famoso Jean Monnet. Che cosa si occupa la ricerca? Di liberare uccelli quasi estinti. Un compito altamente meritorio, ma anche evocativo di una senilità che non si arrende. Potrebbe essere, oltre che una fondazione mediterranea, come il famoso Dipartimento di studi di Salvatore Messina, lo scopo di un movimento politico. Un anelito di libertà volatile, per uccelli che non si alzano più in volo. Ne parlò il grande Gaber, ispirandosi al gabbiano il cui sogno si era rattrappito, nella canzone qualcuno era comunista. Invece il sogno di Salvatore Seminara, residente a Tunisi per motivi fiscali/pensionistici, ma stranamente incaricato di un sacco di ruoli in Italia, come faccia visto che per legge fiscale deve risiedere almeno sei mesi lì non si sa, il suo sogno dicevamo a spese della munifica Regione Siciliana si è realizzato. Lui ha liberato un potente ed immaginifico Uccello. È un simbolo di riscatto. Uccelli di tutto il mondo unitevi e liberatevi, la Regione Siciliana è con voi.

Così è se vi pare