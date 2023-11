Sul posto sta convergendo l’elicottero dei vigili del fuoco con personale aereosoccorritore dei vigili del fuoco proveniente da Catania

Una squadra dei vigili del fuoco di Messina è intervenuta in località Molino per il recupero di un uomo caduto in un dirupo accessibile mediante l’utilizzo di elicottero e aereo soccorritori.

Elicottero proveniente da Catania

Sul posto sta convergendo l’elicottero dei vigili del fuoco con personale aereosoccorritore dei vigili del fuoco proveniente da Catania.