Uomo si dà fuoco davanti casa: ricoverato in gravi condizioni. Moglie e figlia sotto shock

L'episodio è avvenuto intorno alle ore 6.00 di questa mattina e tra marito e moglie era in corso una separazione

A Golasecca (vicino Varese), un uomo di 50 anni si è dato fuoco all’interno della propria auto e alla presenza di moglie e figlia. Come emerso, l’episodio è avvenuto intorno alle ore 6.00 di questa mattina e tra l’uomo e la moglie era in corso una separazione.

Iscriviti gratis al canale WhatsApp di QdS.it, news e aggiornamenti CLICCA QUI

Ferite in maniera lieve dall’incidente che ha coinvolto il cinquantenne, le due donne sono in stato di shock dopo aver assistito alla scena. L’uomo, invece, ha riportato delle ustioni di grave entità e molto estese e si trova al momento ricoverato presso l’ospedale Niguarda di Milano in codice rosso.

Varese, un uomo si è dato fuoco in auto: la ricostruzione

Alle 6.00 di oggi, martedì 26 marzo, a Golasecca (vicino Varese) un uomo si è dato fuoco all’interno della propria auto. Il tutto, davanti agli occhi della moglie 42enne e della figlia di appena tredici anni, entrambe sotto shock dopo aver assistito alla vicenda e aver provato a soccorrere l’uomo (e rimaste lievemente ferite). Sul posto, sono poi intervenuti i Carabinieri di Gallarate, i sanitari del 118 con varie ambulanze e elisoccorso, necessario per trasportare l’uomo di cinquant’anni all’ospedale Niguarda di Milano.

Le condizioni dell’uomo

Al momento, l’uomo si trova ricoverato in codice rosso all’ospedale Niguarda di Milano e in condizioni ritenute gravi a causa delle ustioni dovute alle fiamme.