VIDEO | Camion travolge auto ferme per un incidente, almeno 16 morti: le impressionanti immagini

Il mezzo pesante che trasportava un solvente avrebbe travolto 17 auto ferme per un incidente avvenuto poco prima

Tragico incidente stradale in Venezuela. Secondo le prime informazioni, è di almeno 16 persone morte e 6 feriti gravi il bilancio di un impressionante maxi tamponamento avvenuto sulla strada Gran Mariscal de Ayacucho che collega la capitale Caracas con l’est del Paese sudamericano.

La dinamica dell’incidente

In base alla ricostruzione delle forze di polizia, un camion che trasportava un solvente avrebbe travolto circa 17 automobili ferme per un incidente avvenuto poco prima e che non aveva causato feriti. Sul tratto di strada erano in corso lavori di sostituzione dell’asfalto. Lavori che hanno ritardato l’arrivo dei soccorsi, provenienti da alcune zone della provincia.

video e foto da X

