VIDEO | Rapina in un supermercato nel Catanese: il colpo a notte fonda

Dei malviventi con un escavatore hanno compiuto una rapina in un supermercato di Canalicchio a Catania: la ricostruzione

Malviventi in azione intorno alle 3 della notte appena trascorsa al supermercato Penny Market di via Carnazza, nella parte del quartiere Canalicchio ricadente nel Comune di Tremestieri Etneo.

La rapina

Con un escavatore sono riusciti a distruggere una delle pareti del supermercato, quella vicina alla cassa continua, e hanno portato via un bottino di denaro. A eseguire i rilievi e a effettuare le indagini sono i Carabinieri della Compagnia di Gravina di Catania, che sono ancora sul posto per definire l’esatta dinamica di quanto accaduto e per quantificare il bottino che i malviventi sono riusciti a portare via.

