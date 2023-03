Vigili del fuoco, concorso per operatori a tempo indeterminato: bando, requisiti e domanda

Tutte le informazioni e come candidarsi

Indetto il bando di concorso per la selezione, presso le sedi operative dei Vigili del fuoco della regione

Campania, sede di Napoli, di sei operatori, a tempo indeterminato e pieno, con la qualifica di

Addetto a mansioni di supporto tecnico professionale. Precedenza assoluta per il personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco iscritto negli appositi elenchi da almeno tre anni e che abbiano effettuato non meno di centoventi giorni di servizio. La domanda scade il 21 aprile 2023.

I requisiti

I requisiti richiesti sono: essere iscritti in un Centro per l’Impiego entro la data di pubblicazione sul BURC del presente Avviso, ed essere quindi, in tale data, in possesso dello stato di disoccupazione ai sensi dell’art. 19 del D. Lgs. 150/2015 a seguito della dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro (DID);

essere in possesso della cittadinanza italiana; godere dei diritti politici; avere un’età compresa tra i 18 ed i 45 anni; essere in possesso di idoneità fisica, psichica e attitudinale; essere in possesso di titolo di studio della scuola dell’obbligo; essere in possesso delle qualità e morali e di condotta; essere in possesso degli altri requisiti generali previsti per l’accesso all’impiego nella Pubblica Amministrazione; non essere stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze Armate e dai corpi militarmente organizzati, o non aver riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitti non colposo ovvero non essere stati sottoposti a misura di prevenzione.

Come inviare la domanda

I soggetti in possesso di tutti i requisiti richiesti e che intendono candidarsi, dovranno presentare le domande e i relativi allegati dalle ore 9 di lunedì 17 Aprile alle ore 17 di venerdì 21 Aprile 2023, esclusivamente on line sul portale regionale Cliclavoro Campania nella sezione AVVIAMENTI A SELEZIONE

Le funzioni dei vigili del fuoco

Un vigile del fuoco è una figura professionale a cui vengono affidati vari compiti nella prevenzione ed estinzione degli incendi, nonché della salvaguardia di vite umane, animali e cose. Tra le competenze vi sono essenzialmente la prevenzione ed il contrasto agli incendi, ma spesso sono allargate in molti casi ad attività di ricerca e soccorso, difesa civile e la tutela dei beni storico-artistici e culturali.