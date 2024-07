Vulcano, recuperato un cadavere in mare: avviate le indagini

Individuato e recuperato un cadavere nel mare di Vulcano. Si tratterebbe di un uomo. Sono scattate le indagini.

Individuato e recuperato un cadavere in mare. Si tratterebbe di un uomo, dall’età compresa tra i 30 e i 35 anni. La Guardia Costiera di Lipari ha condotto l’operazione questa notte nelle zone marine di Vulcano. Alcuni pescatori hanno avvistato il corpo galleggiare in acqua. Il soggetto indossava pantaloncini, camicia e scarpe.

Cadavere in mare: portato in obitorio

Potrebbe essere un diportista ma attualmente non ci sarebbe alcuna denuncia di scomparsa nelle mani dell’Autorità marittima liparese. Quest’ultima ha dato il via alle investigazioni. Una motovedetta ha condotto la salma al porto. Il cadavere, così come disposto dal magistrato di turno alla Procura di Barcellona Pozzo di Gotto, è stato trasferito all’obitorio del cimitero di Lipari.