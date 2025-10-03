Abbonati

Accedi

venerdì 3 ottobre 2025

Iscriviti alla nostra Newsletter
  • IL MAXI INVESTIMENTO

La Sicilia si proietta nel futuro: arrivano 1,3 miliardi di euro per opere pubbliche ed infrastrutture

Daniele D’Alessandro
  • La protesta

FOTO e VIDEO | “Blocchiamo tutto”, la Sicilia scende in piazza contro il massacro a Gaza: oltre 150mila manifestanti

Marianna Strano e Daniele D’Alessandro

  • Il racconto

VIDEO | Fiume di manifestanti per Gaza a Roma, oltre 80mila persone bloccano la capitale

Raffaella Tregua
  • L’annuncio

Giunta Trantino, il vicesindaco La Greca si è dimesso: “Continuerò a dedicarmi alla città”

Redazione
  • Operazione khalipha

NOMI e VIDEO | Catania, arrestate 7 persone per rapina, detenzione di armi e lesioni

Redazione

Notizie dalla Sicilia

Filtra per provincia

  • Il leader di Azione

Calenda a Palermo contro la Italo-Belga: “Si revochi la concessione della spiaggia di Mondello”

L’esponente politico sottolinea: “Mondello è la storia della Sicilia: l’idea che una società unica possieda un lido con una concessione imperitura spendendo 50 mila euro e guadagnando milioni e dando occupazione a parenti di boss mafiosi non è possibile”

Edoardo Ullo

  • In centro storico

Palermo, senza casco su monopattino: aggredisce agente della municipale. Arrestato

In due sul mezzo non si sono fermati all’alt della polizia municipale. L’uomo alla guida ha aggredito uno dei due agenti: è agli arresti domiciliari

Redazione

  • LE PREVISIONI

Meteo, le previsioni per sabato 4 ottobre: che tempo farà in Sicilia nel weekend

Gli esperti spiegano che un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque

Daniele D’Alessandro
  • L’anniversario

Eni a Gela, una storia lunga sessant’anni che si rinnova e guarda a un futuro ecosostenibile

Annunciati i nuovi vertici della Bioraffineria: Luca Alburno presidente, Giuseppe Lo Faso amministratore delegato.

Biagio Tinghino
  • A Comiso

Furto con spaccata in una gioielleria nel Ragusano, indagato un giovane

Deve rispondere di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale

Redazione

  • Gli aggiornamenti

Marianna Bello, trascinata dall’acqua a Favara: è il terzo giorno di ricerche

Il sindaco Palumbo. “Sono ore di apprensione”. Proseguono senza sosta le ricerche.

Irene Milisenda

Guida ai bonus

  • Le novità

Detrazioni Irpef, ecco come guadagnare di più con la dichiarazione dei redditi

Il nuovo taglio alle detrazioni impone conoscenze specifiche per riuscire a risparmiare al massimo sull’Irpef in dichiarazione dei redditi

Redazione

  • Il chiarimento

I limiti di pignoramento in busta paga nel 2025: ecco quali sono secondo l’Inps

L’Inps così ha chiarito con la circolare n° 130 del 30 settembre 2025 dove viene fatto un riepilogo sulle disposizioni normative e gli orientamenti giurisprudenziali

Federico Rosa

  • L’agevolazione

Bonus smart working, ecco chi ne ha diritto e come richiederlo

Tutto quello che c’è da sapere sull’agevolazione: come si richiede

Federico Rosa

  • Le novità

Straccia-bollo, Lavoro, cultura e molto altro: ecco la manovra quater

L’assessore regionale Dagnino illustra i contenuti della manovra che interviene su diversi fronti tra cui anche il sociale, l’agricoltura e include una misura per il contrasto al caro-voli

Mauro Seminara

Rottamazione quinquies: ecco come sarà il nuovo provvedimento

Nel nuovo impianto, la rata non potrà scendere sotto i 50 euro. Una soglia introdotta per evitare problematiche per il fisco

Daniele D’Alessandro
  • L’agevolazione

Bollo auto in Sicilia, via libera allo stralcio: come pagare gli arretrati senza sanzioni

La Regione Siciliana approva una nuova norma: chi non ha pagato il bollo auto potrà mettersi in regola entro il 31 dicembre 2025 senza pagare interessi e sanzioni.

Redazione

QdS in Classe

Opportunità di lavoro

  • CERCASI DIPENDENTI

Ferrovie dello Stato, si cercano operatori specializzati: tutte le info

Daniele D’Alessandro

  • Impiego

Offerte di lavoro del giorno, opportunità in Sicilia: posizioni aperte (3 ottobre 2025)

Una serie di possibilità per chi ricerca occupazione in Sicilia.

Redazione
  • LA CHANCE

Feltrinelli assume: ecco quali sono le posizioni aperte e come candidarsi

Feltrinelli, colosso della cultura italiana, è alla ricerca di nuovo personale da integrare all’interno dei propri organici

Daniele D’Alessandro
  • SI RIAPRE LA SELEZIONE

MAECI, riaperte candidature per 200 posti da assistenti: tutte le info

I vincitori si occuperanno di cruciali attività di supporto in ambito amministrativo, contabile e consolare presso le sedi del Ministero

Daniele D’Alessandro

Notizie dall’Italia e dal Mondo

  • L’OMICIDIO

Ferita a colpi di pistola e lasciata fuori dall’ospedale, morta 44enne

Daniele D’Alessandro

  • L’ULTIMATUM

Gaza, ultimatum di Trump ad Hamas: “Sì al mio piano entro domenica o sarà l’inferno”

Donald Trump ha lanciato un ultimatum ad Hamas per ricevere la risposta al piano della Casa Bianca per porre fine alla guerra

Daniele D’Alessandro
  • LA TRAGEDIA

Travolto e ucciso da un’auto a 17 anni: tornava da una manifestazione per la Flotilla

Un ragazzo di soli 17 anni ha perso la vita mentre rientrava da una manifestazione a sostegno della Global Sumud Flotilla

Daniele D’Alessandro

Uccise il compagno con una coltellata, scatta l’arresto: “Fu un incidente”

Le dichiarazioni rese dalla compagna dell’uomo, che inizialmente parlò di un accoltellamento accidentale. l’hanno incastrata: la ricostruzione

Daniele D’Alessandro

Cultura ed Eventi

  • Il dibattito

Formazione e cura, a Catania l’11esima edizione del Congresso di Chirurgia Endo-Ginecologica del Mediterraneo

Una serie di incontri di formazione e informazione voluti e realizzati dal professore Giuseppe Ettore, direttore del Dipartimento Materno-Infantile Arnas Garibaldi e presidente della Fondazione “Salute e Cultura”.

Martina Tolaro
  • Il ritrovamento

Mozia svela la sua Giovanetta: lunedì la presentazione. Scarpinato: “Ritrovamento che ricuce l’identità della Sicilia”

La statua sarà esposta provvisoriamente nella “sala del plastico” del Museo Whitaker, per poi essere collocata definitivamente nelle sale museali dedicate al Ceramico

Redazione

Dalle tradizioni locali all’osservazione del cielo: alla scoperta delle Case Museo di Montedoro

Paesaggi incantevoli e una ricca narrazione del passato si intrecciano in una realtà diffusa che racconta la storia e il vissuto della comunità. E non solo

Redazione QdS

Sport News

  • La vigilia

Serie B, verso Spezia-Palermo, Inzaghi: “Campo difficile ma siamo pronti”

Edoardo Ullo

  • Serie C

Trapani, azzerata la penalità è il momento di trovare punti pesanti

Il Trapani di Salvatore Aronica già a partire da domenica deve trovare punti e riscatto dopo la prima sconfitta arrivata contro il Benevento per 2-0

Federico Rosa

  • Il punto

Serie B, il Frosinone strapazza il Cesena e aggancia il Modena in vetta. Palermo terzo in solitaria

Tanti pareggi in cadetteria, passo in avanti della Juve Stabia. Sesto pareggio di fila per il Catanzaro, indenne sul campo della Sampdoria

Edoardo Ullo

  • PARI ROSANERO

FOTO | Serie B, il Palermo non punge al Barbera: col Venezia è 0-0

Nella sesta giornata del campionato cadetto i rosanero pareggiano davanti a quasi 32 mila spettatori contro i lagunari di Stroppa apparsi molto solidi. Siciliani ancora imbattuti a quota 12 ma il Frosinone dilaga col Cesena e va momentaneamente in testa…

Edoardo Ullo

Podcast

PODCAST | Diritti LGBTQIA+ oggi: prospettive con Arcigay

  • L’intervento

VIDEO | Quando lo spazio incontra la Terra, ecco la startup che vuole cambiare il modo in cui guardiamo il pianeta

PODCAST | Vivere d’arte a 20 anni: la storia di Giovanni Scimemi, DJ e sognatore

Video

Il piano di Trump per porre fine al conflitto a Gaza: ecco perché conviene ad Hamas

  • La partecipazione

FOTO e VIDEO | “Free free Palestine”, anche Messina aderisce allo sciopero generale per Gaza

  • La ricostruzione

VIDEO | La spaventosa ondata di maltempo a Favara, l’acqua trascina l’auto della donna dispersa

  • Lo scontro

Palermo, manifestazione pro Gaza dopo lo stop alla Flotilla: scontri con la Polizia in centro – FOTO e VIDEO

  • Palcoscenico Catania

VIDEO | Successo e applausi per l’Eneide in cui i personaggi si fanno persone

Editoriali

  • editoriale del fondatore

L’Architetto ha creato i virus e i batteri

La morte è un evento naturale e inevitabile, da affrontare senza paura ma con consapevolezza

Carlo Alberto Tregua
  • Editoriale del fondatore

Giorgia funziona, ora riforme strutturali

La fiducia non va tradita

Carlo Alberto Tregua

  • Editoriale del fondatore

Non è cittadino chi non vota

L’astensionismo mina la democrazia: il diritto di voto è dovere civico. Non votare rafforza interessi particolari e danneggia la collettività.

Carlo Alberto Tregua

  • L’editoriale della direttrice

QdS.it, i lettori al centro dell’informazione

Abbiamo intrapreso questo percorso con entusiasmo e passione

Raffaella Tregua

Opinioni e analisi

La Corte Costituzionale si sostituisce al legislatore

La Corte costituzionale elimina il tetto dei 6 mesi sugli indennizzi per licenziamenti illegittimi previsti dal Jobs Act.

Giovanni Cattarino

Lo Yom Kippur e la guerra del ‘73

Lo Yom Kippur inizia il 1° ottobre. Scopri il significato religioso, il rito del capro espiatorio e il legame con la guerra del Kippur del 1973.

Giuseppe Sciacca

La Flotilla e l’Arca di Noè

La Global Sumud Flotilla tenta di rompere il blocco navale di Gaza, tra ideali pacifisti, critiche di propaganda e timori di strumentalizzazione da parte di Hamas

Giuseppe Sciacca

In crescita viaggi “al femminile”

Dal fascino storico di grandi viaggiatrici fino alle nuove tendenze del turismo rosa

Maria Francesca Fisichella
Lavora con noi
Portale Tribunali e Bandi
Filo diretto con Carlo Alberto Tregua
Centro Meteo Italiano

ASKANEWS

Sciopero,Piantedosi: Cgil da tempo fa appello alla rivolta sociale…

Redazione

Sciopero, Salvini: da Cgil guerra politica, sapremo come comportarci

Redazione

Lingue, in Italia boom degli studenti che scelgono il tutor IA

Redazione