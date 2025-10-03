Notizie dalla Sicilia
Filtra per provincia
- Il leader di Azione
Calenda a Palermo contro la Italo-Belga: “Si revochi la concessione della spiaggia di Mondello”
L’esponente politico sottolinea: “Mondello è la storia della Sicilia: l’idea che una società unica possieda un lido con una concessione imperitura spendendo 50 mila euro e guadagnando milioni e dando occupazione a parenti di boss mafiosi non è possibile”
- In centro storico
Palermo, senza casco su monopattino: aggredisce agente della municipale. Arrestato
In due sul mezzo non si sono fermati all’alt della polizia municipale. L’uomo alla guida ha aggredito uno dei due agenti: è agli arresti domiciliari
- LE PREVISIONI
Meteo, le previsioni per sabato 4 ottobre: che tempo farà in Sicilia nel weekend
Gli esperti spiegano che un campo di alte pressioni abbraccia la Regione garantendo tempo stabile ed assolato ovunque
- L’anniversario
Eni a Gela, una storia lunga sessant’anni che si rinnova e guarda a un futuro ecosostenibile
Annunciati i nuovi vertici della Bioraffineria: Luca Alburno presidente, Giuseppe Lo Faso amministratore delegato.
- A Comiso
Furto con spaccata in una gioielleria nel Ragusano, indagato un giovane
Deve rispondere di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale
- Gli aggiornamenti
Marianna Bello, trascinata dall’acqua a Favara: è il terzo giorno di ricerche
Il sindaco Palumbo. “Sono ore di apprensione”. Proseguono senza sosta le ricerche.
Guida ai bonus
- Le novità
Detrazioni Irpef, ecco come guadagnare di più con la dichiarazione dei redditi
Il nuovo taglio alle detrazioni impone conoscenze specifiche per riuscire a risparmiare al massimo sull’Irpef in dichiarazione dei redditi
- Il chiarimento
I limiti di pignoramento in busta paga nel 2025: ecco quali sono secondo l’Inps
L’Inps così ha chiarito con la circolare n° 130 del 30 settembre 2025 dove viene fatto un riepilogo sulle disposizioni normative e gli orientamenti giurisprudenziali
- L’agevolazione
Bonus smart working, ecco chi ne ha diritto e come richiederlo
Tutto quello che c’è da sapere sull’agevolazione: come si richiede
- Le novità
Straccia-bollo, Lavoro, cultura e molto altro: ecco la manovra quater
L’assessore regionale Dagnino illustra i contenuti della manovra che interviene su diversi fronti tra cui anche il sociale, l’agricoltura e include una misura per il contrasto al caro-voli
Rottamazione quinquies: ecco come sarà il nuovo provvedimento
Nel nuovo impianto, la rata non potrà scendere sotto i 50 euro. Una soglia introdotta per evitare problematiche per il fisco
- L’agevolazione
Bollo auto in Sicilia, via libera allo stralcio: come pagare gli arretrati senza sanzioni
La Regione Siciliana approva una nuova norma: chi non ha pagato il bollo auto potrà mettersi in regola entro il 31 dicembre 2025 senza pagare interessi e sanzioni.
Opportunità di lavoro
- Impiego
Offerte di lavoro del giorno, opportunità in Sicilia: posizioni aperte (3 ottobre 2025)
Una serie di possibilità per chi ricerca occupazione in Sicilia.
- LA CHANCE
Feltrinelli assume: ecco quali sono le posizioni aperte e come candidarsi
Feltrinelli, colosso della cultura italiana, è alla ricerca di nuovo personale da integrare all’interno dei propri organici
- SI RIAPRE LA SELEZIONE
MAECI, riaperte candidature per 200 posti da assistenti: tutte le info
I vincitori si occuperanno di cruciali attività di supporto in ambito amministrativo, contabile e consolare presso le sedi del Ministero
Notizie dall’Italia e dal Mondo
- L’ULTIMATUM
Gaza, ultimatum di Trump ad Hamas: “Sì al mio piano entro domenica o sarà l’inferno”
Donald Trump ha lanciato un ultimatum ad Hamas per ricevere la risposta al piano della Casa Bianca per porre fine alla guerra
- LA TRAGEDIA
Travolto e ucciso da un’auto a 17 anni: tornava da una manifestazione per la Flotilla
Un ragazzo di soli 17 anni ha perso la vita mentre rientrava da una manifestazione a sostegno della Global Sumud Flotilla
Uccise il compagno con una coltellata, scatta l’arresto: “Fu un incidente”
Le dichiarazioni rese dalla compagna dell’uomo, che inizialmente parlò di un accoltellamento accidentale. l’hanno incastrata: la ricostruzione
Cultura ed Eventi
- Il dibattito
Formazione e cura, a Catania l’11esima edizione del Congresso di Chirurgia Endo-Ginecologica del Mediterraneo
Una serie di incontri di formazione e informazione voluti e realizzati dal professore Giuseppe Ettore, direttore del Dipartimento Materno-Infantile Arnas Garibaldi e presidente della Fondazione “Salute e Cultura”.
- Il ritrovamento
Mozia svela la sua Giovanetta: lunedì la presentazione. Scarpinato: “Ritrovamento che ricuce l’identità della Sicilia”
La statua sarà esposta provvisoriamente nella “sala del plastico” del Museo Whitaker, per poi essere collocata definitivamente nelle sale museali dedicate al Ceramico
Bellini International Context 2025: grande successo per la quinta edizione
Oltre due settimane di musica, teatro, danza e incontri tra Catania e Messina
Dalle tradizioni locali all’osservazione del cielo: alla scoperta delle Case Museo di Montedoro
Paesaggi incantevoli e una ricca narrazione del passato si intrecciano in una realtà diffusa che racconta la storia e il vissuto della comunità. E non solo
Sport News
- Serie C
Trapani, azzerata la penalità è il momento di trovare punti pesanti
Il Trapani di Salvatore Aronica già a partire da domenica deve trovare punti e riscatto dopo la prima sconfitta arrivata contro il Benevento per 2-0
- Il punto
Serie B, il Frosinone strapazza il Cesena e aggancia il Modena in vetta. Palermo terzo in solitaria
Tanti pareggi in cadetteria, passo in avanti della Juve Stabia. Sesto pareggio di fila per il Catanzaro, indenne sul campo della Sampdoria
- PARI ROSANERO
FOTO | Serie B, il Palermo non punge al Barbera: col Venezia è 0-0
Nella sesta giornata del campionato cadetto i rosanero pareggiano davanti a quasi 32 mila spettatori contro i lagunari di Stroppa apparsi molto solidi. Siciliani ancora imbattuti a quota 12 ma il Frosinone dilaga col Cesena e va momentaneamente in testa…
Video
Editoriali
- editoriale del fondatore
L’Architetto ha creato i virus e i batteri
La morte è un evento naturale e inevitabile, da affrontare senza paura ma con consapevolezza
- Editoriale del fondatore
Giorgia funziona, ora riforme strutturali
La fiducia non va tradita
- Editoriale del fondatore
Non è cittadino chi non vota
L’astensionismo mina la democrazia: il diritto di voto è dovere civico. Non votare rafforza interessi particolari e danneggia la collettività.
- L’editoriale della direttrice
QdS.it, i lettori al centro dell’informazione
Abbiamo intrapreso questo percorso con entusiasmo e passione
Opinioni e analisi
La Corte Costituzionale si sostituisce al legislatore
La Corte costituzionale elimina il tetto dei 6 mesi sugli indennizzi per licenziamenti illegittimi previsti dal Jobs Act.
Lo Yom Kippur e la guerra del ‘73
Lo Yom Kippur inizia il 1° ottobre. Scopri il significato religioso, il rito del capro espiatorio e il legame con la guerra del Kippur del 1973.
La Flotilla e l’Arca di Noè
La Global Sumud Flotilla tenta di rompere il blocco navale di Gaza, tra ideali pacifisti, critiche di propaganda e timori di strumentalizzazione da parte di Hamas
In crescita viaggi “al femminile”
Dal fascino storico di grandi viaggiatrici fino alle nuove tendenze del turismo rosa