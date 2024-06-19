إجراءات عجز ضد إيطاليا وستة دول من الاتحاد الأوروبي

أطلقت المفوضية الأوروبية إجراءات العجز المفرط لسبع دول، بما في ذلك إيطاليا.

وبالإضافة إلى إيطاليا، هناك أيضًا فرنسا وبلجيكا والمجر ومالطا وبولندا وسلوفاكيا.

وأوضحت المفوضية أن التقرير الذي صدر اليوم ليس سوى خطوة أولى نحو فتح إجراءات العجز المفرط.

وستقترح المفوضية توصيات على المجلس لإنهاء حالة العجز كجزء من حزمة فصل الخريف الأوروبي.

ووفقاً للهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، تعاني إيطاليا واليونان الآن من اختلالات في التوازن، في أعقاب تقييم “الاختلالات المفرطة” التي كانت تعاني منها الدولتان حتى العام الماضي، حيث تضاءلت نقاط الضعف ولكنها لا تزال تشكل مصدراً للقلق.

ومن ناحية أخرى، لم تعد فرنسا وإسبانيا والبرتغال، وفقا للمفوضية، تعاني من اختلالات في التوازن مع انخفاض نقاط الضعف بشكل عام.