 بيانتيدوسي: الإطار الأمني لمجموعة السبع ​​كان مثالياً - QdS

بيانتيدوسي: الإطار الأمني لمجموعة السبع ​​كان مثالياً

redazione

بيانتيدوسي: الإطار الأمني لمجموعة السبع ​​كان مثالياً

lunedì 17 Giugno 2024

تحدث وزير الداخلية الإيطالي، ماتيو بيانتيدوسي، عن التنظيم الأمني لمجموعة السبع في بوليا بإيطاليا، مشيراً إلى أنها واحدة من المرات القليلة التي يتم فيها تنظيم حدث كبير في سياق بهذا الحجم، والذي يشمل مقاطعات متعددة.

وأضاف بيانتيدوسي: الإطار الأمني ​​كان مثاليًا، حوالي 8 آلاف رجل من الشرطة والقوات المسلحة.

وحول القرارات المتعلقة بمكافحة المتاجرين بالبشر قال الوزير إن إيطاليا لديها خبرة كبيرة في التحقيقات المالية، مشيراً إلى أن اتباع المصالح الاقتصادية للعصابات الإجرامية الكبيرة التي تقف أيضًا وراء الاتجار بالبشر يمكن أن تكون الورقة الرابحة.

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