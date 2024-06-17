مؤسسة مانيا جريتشا: المافيا تركز على الميتافيرس والويب المظلم

قدمت مؤسسة مانيا جريتشيا، التي تحتفل هذا العام بالذكرى الأربعين لميلادها، فعاليات “المافيا في الفضاء الإلكتروني”.

وقالت المؤسسة إنه يتم استخدام الطائرات بدون طيار والغواصات التي يتم التحكم فيها عن بعد لتهريب المخدرات والأسلحة.

وتحدثت عن المافيا الجديدة، التي أصبحت قادرة على نحو متزايد على ركوب موجة الابتكار التكنولوجي وتكنولوجيا المعلومات لتوسيع نطاق عملها وزيادة الأرباح.

وذكرت المنظمة أنه بفضل قدرتها الكبيرة على التكيف، فقد أصبحت الآن منظمات هجينة، قادرة على العمل في الواقع التناظري والرقمي.

وتابعت: إنهم يجمعون بين الابتزاز التقليدي والابتزاز عبر الإنترنت ويركزون على ميتافيرس والويب المظلم.

وتأتي هذه الدراسة، التي حرّرها أنطونيو نيكاسو ووالتر راوتي، في أعقاب الدراسة التي خصصت العام الماضي للعلاقة بين المافيا ووسائل التواصل الاجتماعي، وتقدم لمحة عامة عن التطور في السياق السيبراني للمافيا، وتقترح مؤشرًا مبتكرًا لتقييم مدى ضعف الشركات والأفراد.