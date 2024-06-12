ماتاريلا: الاتحاد الأوروبي ضروري لتجنب عدم الأهمية

قال الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا إن الاتحاد الأوروبي “فضلاً عن تعريفه على أنه “مشيد للسلام”، فهو ضروري لتجنب الوقوع في حالة عدم الأهمية.

وأضاف ماتاريلا: سيكون الأمر الآن متروكًا للبرلمان الأوروبي، المعين حديثًا من قبل سيادة الشعوب الأوروبية، لتحديد هويته والمساهمة، مع الحكومات، في الخيارات التي نواجهها، دون تأخير.

وقال ماتاريلا إن التجارة ترافق نمو الناس، وتغذي رفاهية المجتمع من خلال الوصول إلى السلع.

وشدد الرئيس الإيطالي على أن التجارة هي خدمة للتماسك الاجتماعي، مدفوعة بالتنمية، كما أنها أداة أساسية لتحقيق أهداف مثل الاستدامة البيئية.