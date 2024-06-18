 مستوى التعليم العالي في مالطا أقل من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي - QdS

مستوى التعليم العالي في مالطا أقل من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي

redazione

مستوى التعليم العالي في مالطا أقل من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي

martedì 18 Giugno 2024

كشفت دراسة للمكتب الأوروبي للإحصاءات (يوروستات)، أن مستوى التعليم العالي في مالطا أقل من متوسط ​​الاتحاد الأوروبي، حيث سجل 40.8٪ من البلاد مستوى تعليميًا منخفضًا.

وفي الاتحاد الأوروبي، حقق 31.8% من الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و74 عامًا مستوى عالي من التعليم، مع تصنيف مالطا أقل من المتوسط ​​بنسبة 28.1%.

وبحسب البيانات التي تم جمعها في عام 2022، تم تصنيف الدول الأوروبية على أساس مستوى التعليم الذي حققه كل السكان الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و 74 عاما.

وفي المتوسط، حصل 23.3% من سكان أوروبا على تعليم أدنى (الابتدائي/الإعدادي).

وتحتل مالطا، التي يبلغ عدد سكانها 40.8% من سكانها، المركز الرابع بين الدول التي لديها أعلى نسبة من السكان ذوي المستوى التعليمي المنخفض، وتأتي تركيا في المركز الأول بنسبة 61.8% من سكانها.

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