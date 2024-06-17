ميلوني: السلام لا يعني الاستسلام وسنقوم بدورنا في ملف أوكرانيا

قالت رئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا مليوني إن السلام لا يعني الاستسلام، مشيرة إلى أن الخلط بين السلام والاستسلام من شأنه أن يشكل سابقة خطيرة للجميع.

وجاءت تصريحات ميلوني خلال حديثها في مؤتمر السلام بشأن أوكرانيا الذي عقد في سويسرا.

وأضافت ميلوني: لا يمكن لأحد أن يشكك في الأهمية المطلقة للقضايا الحاسمة الثلاث ذات الاهتمام العالمي التي تمت مناقشتها أمس وهي السلامة النووية، والأمن الغذائي، والبعد الإنساني، ولا سيما عودة الأطفال المشردين.

وأكدت مليوني أن إيطاليا قامت دائمًا بدورها ولا تنوي التراجع، مشددة على ضرورة توحيد كل الجهود الممكنة لمساعدة أوكرانيا على التطلع إلى المستقبل.

وتابعت: هذا بالضبط ما فعلناه في قمة مجموعة السبع تحت الرئاسة الإيطالية، حيث توصلنا إلى اتفاق لتوفير حوالي 50 مليار دولار من الدعم المالي الإضافي لكييف بحلول نهاية العام، مع الاستفادة من الإيرادات غير العادية من الأصول السيادية الروسية.