 ميلوني و بايدن يتفقان على الالتزام المشترك من أجل السلام في الشرق الأوسط - QdS

ميلوني و بايدن يتفقان على الالتزام المشترك من أجل السلام في الشرق الأوسط

redazione

ميلوني و بايدن يتفقان على الالتزام المشترك من أجل السلام في الشرق الأوسط

venerdì 14 Giugno 2024

التقت رئيسة الوزراء الإيطالية جيورجيا ميلوني بالرئيس الأمريكي جو بايدن على هامش قمة مجموعة السبع.

وجاء في بيان لقصر كيجي الإيطالي، ناقش الزعيمان القضايا الرئيسية للشؤون الدولية الراهنة، خصوصاً تقييم تطور الحرب العدوانية الروسية على أوكرانيا والجهود المشتركة لدعم كييف، بما في ذلك الجهود المالية، في ضوء قمة الناتو المقبلة في واشنطن.

وأتاح الاجتماع التأكيد مجددا على الالتزام المشترك بالتوصل إلى اتفاق شامل فيما يتعلق بالصراع في غزة من أجل إنهاء الأعمال العدائية، وإطلاق سراح الرهائن وتعزيز الدعم الإنساني للسكان المدنيين. كما تم تسليط الضوء على أهمية استئناف عملية السلام بهدف حل الدولتين.

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