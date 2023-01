38 milioni spesi per errori o ingiuste detenzioni: il report del ministero della Giustizia

“9.951.067,84 euro sono stati spesi per 8 casi di errore giudiziario e 27.378.089,33 euro per 539 casi di ingiuste detenzioni“.

Sono i dati forniti dal sottosegretario alla Giustizia Andrea Ostellari in risposta all’interrogazione presentata dal responsabile Giustizia di Azione Enrico Costa in Commissione alla Camera.

Il parlamentare aveva domandato, infatti, quanti fossero i casi di ingiusta detenzione in Italia nel 2022. Negli ultimi 5 anni poi non risultano avviate azioni disciplinari contro magistrati per questi errori.