90enne trovata morta nella sua abitazione, è giallo

E’ giallo su una donna di 90 anni che è stata trovata senza vita nella sua abitazione di Pistoia. Sono stati i sanitari del 118, giovedì 1 giugno, intorno alle 7.30, dopo essere entrati nell’appartamento di via Monteverdi, a chiedere a trovare il cadavere e quindi a chiedere subito l’intervento dei carabinieri, che sono giunti con una pattuglia del nucleo radiomobile.

Le circostanze del rinvenimento e le condizioni della salma hanno reso necessario alcuni approfondimenti, motivo per cui, successivamente, è stata chiesta la presenza del personale del reparto operativo del comando provinciale dell’Arma. I militari hanno condotto i primi accertamenti tecnici su corpo dell’anziana e il sopralluogo nell’appartamento. La Procura, con il pubblico ministero titolare dell’indagine, ha disposto il sequestro dell’abitazione “al fine di preservarne lo stato”, come riferiscono i carabinieri in una nota.

Sono ancora ignote le cause del decesso, che verranno accertate nel corso dell’autopsia disposta dalla Procura. Le indagini sono condotte congiuntamente dai carabinieri del reparto operativo e della stazione di Pistoia.