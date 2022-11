A Caltanissetta nuovo corso di laurea in mediazione linguistica

Parte a Caltanissetta da gennaio un nuovo Corso di laurea triennale: Mediazione linguistica e culturale (classe di laurea L12), da poche settimane autorizzato dal Ministero e presentato oggi nell’Aula magna del Consorzio Universitario, in collaborazione con Agorà Mundi.

È l’unico in Sicilia, insieme a quello di Agrigento (che ha già laureato i primi studenti), è l’unico che fornisce il titolo valido per l’iscrizione all’Albo dei Mediatori Culturali recentemente istituito dalla Regione, con un tasso cdi occupabilità del 100% per chi consegue il titolo. Caltanissetta è un territorio strategico, in cui è forte la domanda di servizi qualificati di integrazione per le migliaia di migranti che transitano dal Centro di Pian del Lago, molti dei quali rimangono nel territorio, nei confronti dei quali le scuole, le istituzioni sanitarie, gli Uffici del Lavoro, i Comuni, la Prefettura, le forze dell’ordine e la magistratura hanno la necessità di attivare un approccio efficace di corretta comunicazione e di comprensione delle dinamiche socio-culturali.