A Caltanissetta si apre una crepa su un ponte: paura tra gli automobilisti

Il sopralluogo è iniziato alle 18.30 di ieri e terminato in tarda serata e sembra che la crepa sia stata generata da un cedimento del terreno

Paura tra gli automobilisti a Caltanissetta, sul ponte di via Fra Giarratana, dove si è aperta una crepa sull’asfalto. Dato l’allarme al numero di emergenza, poco dopo sono arrivati i vigili del fuoco, insieme agli agenti della Polizia municipale e al personale dell’Ufficio tecnico comunale. Il sopralluogo è iniziato alle 18.30 di ieri e terminato in tarda serata e sembra che la crepa sia stata generata da un cedimento del terreno che al momento non desta preoccupazione. La strada rimane costantemente monitorata, ma non ci sarebbero criticità tali da spingere alla chiusura del ponte. Con tutta probabilità a far cedere il terreno è stata la pioggia di questi giorni. I vigili del fuoco hanno rimosso alcune parti di intonaco del rivestimento del ponte che potevano staccarsi.