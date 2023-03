A Catania presentazione del libro “I Weiss e Don Milani”

CATANIA – Don Milani continua ad affascinare e dividere. Dopo quasi 60 anni dalla sua scomparsa il suo messaggio resta di grande attualità ed il libro “I Weiss e Don Milani” racconta per immagini la vita di questo straordinario sacerdote cattolico che ispirava il suo comportamento di tutti i giorni alle regole dell’ebraismo.

Le autrici Stefania Di Pasquale in streaming e Lizzio Giulia Margherita, in presenza, presenteranno il loro libro domenica 12 marzo alle ore 17.30 presso la Sinagoga della città, in via Leucatia n.68.

L’accesso è libero, nei limiti di capienza del locale, pertanto occorrerà prenotarsi con mail da inviare sino a due giorni prima della manifestazione, per ottenere conferma, a: info@comunitaebraicacatania.org. La manifestazione non ha fini di proselitismo, espressamente vietato dalla religione ebraica.