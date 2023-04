A fuoco appartamento, carabiniere libero dal servizio porta in salvo 2 persone

Il militare ha chiuso il gas e staccato la corrente prima dell'arrivo dei vigili del fuoco

Un appartamento al secondo piano di una palazzina di due in via Ravenna 646, a Fossanova San Marco, in provincia di Ferrara, è andato a fuoco pochi minuti prima delle 8 di oggi.

Un carabiniere libero dal servizio, che abita in zona, ha portato in salvo l’inquilino, poi visitato dai sanitari del 118, e una anziana che abita accanto, chiudendo poi il gas e staccando la corrente prima dell’arrivo dei vigili del fuoco.