A settembre nuova illuminazione per Marianopoli

Accordo tra Comune ed Enel X per la manutenzione e la gestione integrata del servizio nel centro abitato e nelle periferie del paese.

MARIANOPOLI – Sono giorni di grandi novità e di nuovi accordi per il Comune. L’Amministrazione guidata dal sindaco salvatore Noto, infatti, ha siglato un importantissimo accordo con Enel X del gruppo Enel Sole Srl, affidando a quest’ultimo il nuovo servizio di manutenzione e gestione integrata della pubblica illuminazione del centro abitato e delle periferie.

Il precedente accordo, che aveva generato una concessione ventennale, era scaduto lo scorso giugno 2022 e, nell’arco dell’ultimo anno l’Amministrazione ha attuato le dovute valutazioni sull’affidamento del nuovo servizio, in un momento di enorme turbolenza del costo dell’energia.

Quest’ultimo, infatti, fissato nel 2002 con il vecchio appalto era di 0,17 €/Kwh e nel corso del 2022 tale prezzo ha raggiunto valori di 0,57 €/KWh, che rendevano difficile la stipula di un nuovo appalto in rialzo rispetto ai costi pagati dall’Ente. Nel 2023, invece, il costo dell’energia si è stabilizzato ridiscendendo a valori di 0,23 €/KWh, consentendo così all’Amministrazione comunale di prendere al volo la nuova proposta di acquisto su Consup formulata da Enel Sole Srl.

La nuova concessione, che avrà la durata di nove anni, con un costo annuo calcolato in 129.975,64 euro più Iva, agli attuali costi dell’energia, consentirà di avere un risparmio di circa 15.000 euro l’anno, rispetto ai costi di circa 145.000 euro che al momento il comune di Marianopoli sta sostenendo. Se inoltre il costo dell’energia dovesse scendere rispetto agli attuali valori, il risparmio si attesterebbe intorno ai 30.000 euro l’anno.

Oltre all’importante risparmio verrebbero inoltre attuate diverse migliorie come lavori di riqualificazione energetica e miglioramento tecnologico di tutto l’impianto del paese, con la sostituzione di tutti gli apparecchi con moderni e più efficienti lampade a Led, lavori di adeguamento e messa in sicurezza di tutto l’impianto elettrico, installazione di orologio astronomico nei quadri elettrici, installazione di sistema di telecontrollo ad isola e ricablaggio di apparecchi con modulo Led.

“Il costo dell’intero investimento per nove anni – ha affermato il sindaco Salvatore Noto – ammonterà a circa un milione e 400 mila euro e in un Comune come il nostro dove la pubblica illuminazione e i costi del servizio rifiuti rappresentano le voci sicuramente più consistenti di bilancio. Questa è sicuramente una grande notizia”.

“L’inizio del nuovo appalto – ha infine concluso Noto – è previsto per il prossimo primo settembre, sotto la direzione del nostro Ufficio tecnico, che nei prossimi giorni provvederà a concludere le formalità di acquisto del servizio”.